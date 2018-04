Und wieder fallen die Preise bei NORMA: Diesmal hat der Discounter aus Nürnberg in seinen bundesweiten Filialen vor allem die Preise für wichtige Molkereiprodukte wie irische Butter und Käse stark reduziert. Wie immer gelten auch diese neuen Niedrigpreise dauerhaft. Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Nürnberg (ots) - Auch zum Start in den April 2018 bleibt NORMA seiner seit vielen Jahren erfolgreichen Strategie treu: Mit der neuesten großen Preissenkungsaktion, die den NORMA-Kunden ab heute am Mittwoch nach Ostern sofort wieder zusätzliche Einkaufsvorteile bringt. Diesmal haben die NORMA-Filialen vor allem bei Produkten wie Landfein, Original Irische Butter, 250 g (neuer Dauerniedrigpreis 1,89 EUR/zuvor 2,15 EUR) oder Käseaufschnitt (die 250 g-Packung jetzt nur noch 1,39 EUR/gesenkt von 1,59 EUR) den Rotstift angesetzt. Wie immer gelten auch diese neuen Preise für alle NORMA-Kunden dauerhaft. Aus der NORMA-Unternehmenszentrale heißt es dazu: "In unseren Filialen finden die Kunden rund um das Jahr alles was man zum Leben braucht in bester Qualität und zu vorteilhaften Dauerniedrigpreisen - und wann immer das möglich ist werden wir auch diese Preise noch einmal reduzieren."

DIE AKTUELLEN APRIL-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:

Landfein, Original Irische Butter, 250-g Packung, Jetzt: 1,89 EUR Vorher: 2,15 EUR

Leckerrom, Genussländer, 200-g Packung, Jetzt: 1,69 EUR Vorher: 1,85 EUR Leckerrom, Gouda jung Scheiben, 400-g Packung, Jetzt: 1,99 EUR Bislang: 2,29 EUR Leckerrom, Käseaufschnitt, 250-g Packung, Jetzt: 1,39 EUR Bislang: 1,59 EUR Leckerrom, Maasdamer, 300-g Packung, Jetzt: 1,69 EUR Bislang: 1,89 EUR Leckerrom, Schnittkäse, 400-g Packung, Jetzt: 1,99 EUR Bislang: 2,29 EUR Leckerrom, Emmentaler am Stück, 400-g Packung, Jetzt: 2,49 EUR Bislang: 2,69 EUR Leckerrom, Emmentaler gerieben, 200-g Packung, Jetzt: 1,35 EUR Bislang: 1,45 EUR Leckerrom, Gratinkäse/leicht, 200-g Packung, Jetzt: 1,35 EUR Bislang: 1,45 EUR Leckerrom, Schmelzkäse-Scheiben, 250-g Packung, Jetzt: 0,99 EUR Bislang: 1,15 EUR

WEITERE PREISSENKUNGEN IN DEN NORMA-FILIALEN JE NACH REGIONALER VERFÜGBARKEIT.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.

Pressekontakt:

Uwe Rosmanith

Rosmanith & Rosmanith GbR

Die Art der Kommunikation

Unter den Eichen 7

D-65195 Wiesbaden

0611/716547920

uwe@rosmanith.de



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell