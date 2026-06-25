Museum für Kommunikation

Design-Ikonen: Zur WDC 2026 RheinMain zeigt das Museum für Kommunikation Frankfurt ab 1.7. ausgewählte Objekte der Mediengeschichte mit einem neuen, spielerischen Rundgang durch die Dauerausstellung

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Wie wird aus einem technischen Gerät ein Massenmedium? Oft ist es das Design, das darüber entscheidet, ob Kommunikationsmedien ihren Weg in unseren Alltag und schließlich in die Designgeschichte finden. Design macht Technologien zugänglich, erleichtert ihre Nutzung und eröffnet neuen Nutzergruppen den Zugang zu Kommunikation, Information und kultureller Teilhabe. Form, Funktion und Wiedererkennbarkeit verschmelzen - und aus einem Gebrauchsgegenstand wird eine kulturelle Ikone.

Das Museum für Kommunikation Frankfurt präsentiert ab dem 1. Juli 2026 eine besondere Design-Intervention in der Dauerausstellung "Mediengeschichte|n neu erzählt". Die Objekte zeigen, wie sich Material, Form und Bedienung mit dem technischen Fortschritt wandeln, von frühen Telefonen und Rundfunkgeräten über Phonomöbel und Heimcomputer bis hin zu Mobiltelefonen und digitalen Benutzeroberflächen. Design begleitet nicht nur technische Innovationen, sondern prägt auch ihre Nutzung, Wahrnehmung und kulturelle Verankerung entscheidend. So werden sie zu mehr als bloßen Gebrauchsgegenständen, denn sie spiegeln gestalterische, gesellschaftliche und mediale Umbrüche wider, die unsere Lebenswelt bis heute formen.

Spielerischer Rundgang durch die Dauerausstellung

Die Gäste finden die Design-Ikonen in der Dauerausstellung und an einer Pop-Up Station im Foyer. Für jedes Objekt wurde von Studio Otenso (Mona Breede und Susanne Saenger) ein prägendes Designelement ausgewählt, abstrahiert und als Illustration auf einen Getränkedeckel, einen sog. "Kommunikationsdeckel" gedruckt - zusammen mit der Objektgeschichte. So werden die Design-Ikonen zum Anlass für das Getränkedeckel-Design. Die Besuchenden sind eingeladen, sich die Deckel zu nehmen und das Spiel zu starten: Sie suchen die passenden Objekte in den Themenbereichen Teilhabe, Kontrolle, Vernetzung und Beschleunigung und begeben sich auf eine Spurensuche durch die Designgeschichte der Kommunikation. Design wird nicht isoliert betrachtet, sondern in die Mediengeschichte integriert.

Design-Highlights

Zu den Design-Ikonen der Dauerausstellung zählen unter anderem das Telefonmodell "Hockender Hund" von Siemens & Halske aus dem Jahr 1929, das Telefonmodell Frankfurt aus dem Jahr 1929, der Volksempfänger VE 301 aus dem Jahr 1933, der W48-Telefonapparat aus dem Jahr 1948, der Phonosuper SK 5, bekannt als "Schneewittchensarg", die Konzerttruhe Kuba Komet aus den Jahren 1959 und 1960, der Apple II Europlus, der Apple Macintosh, das Apple iBook, das Nokia 3210, der NeXT Cube sowie der Kleinlieferwagen Fridolin der Deutschen Bundespost.

Einladung zum Pressegespräch

Dienstag, 30. Juni 2026, 11 Uhr | Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53

Original-Content von: Museum für Kommunikation, übermittelt durch news aktuell