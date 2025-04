Museum für Kommunikation

Kunst zu Ostern: Neupräsentation der Kunstsammlung "Mediengeschichte(n) ... mit Kunst erzählt" im Museum für Kommunikation Frankfurt

Zur Sammlung der Museumsstiftung Post und Telekommunikation gehört auch Kunst, darunter Werke von Carl Spitzweg, Alexej von Jawlensky und Max Ernst. Auch Installationen und zeitgenössische Kunst mit Medienbezug wie das "Hummertelefon" von Salvador Dalí und das Telefon "S- - " von Joseph Beuys zählen zu den Signetwerken.

Die Anfänge der umfangreichen Sammlung liegen im 19. Jahrhundert und gehen auf Generalpostmeister Heinrich von Stephan zurück. Gemälde, Grafiken, Fotografien, Videos, Skulpturen und Installationen aus der Zeit von 1650 bis 2010 sind ab 17. April 2025 in einer repräsentativen Auswahl im Museum für Kommunikation Frankfurt zu sehen.

Mediengeschichte(n) ... mit Kunst erzählt

Mit der "Kunstspur" wird Mediengeschichte durch Kunst neu erzählt. Die Räume folgen den Phänomenen der Dauerausstellung: BESCHLEUNIGUNG, VERNETZUNG, KONTROLLE und TEILHABE - ergänzt durch digitale Kunstwerke und ausgewählte Porträts. Kunst hatte in verschiedenen Epochen unterschiedliche Funktionen. Klassische kunsthistorische Einordnungen der Kunstwerke oder Biografien der Künstler:innen sind hier bewusst nicht zu finden. Stattdessen erhalten die Besucher:innen in den Kunstkabinetten Informationen zur Bedeutung von Kunst als Medium für Kommunikation. Die Kunstwerke sind deswegen besonders inszeniert. Diese vielfältige, bisweilen überraschende Präsentation lädt ein, die Wahrnehmung zu schärfen und sich persönlich auf die Werke einzulassen. Um mit den Gästen in Kommunikation zu treten, werden den Werken Impulse aus der Mediengeschichte zugeordnet, angeregt durch visuelle Angebote der Kunstwerke selbst. So eröffnen sich Assoziationsräume für den "Dialog mit der Kunst".

Kinderspur durch die Ausstellung

Neben der "Kunstspur" können sich Familien und Kinder auf die "Kinderspur" begeben und der kleinen Taube folgen, die mit neugierigen Fragen durch die Kunsträume führt und für Gesprächsstoff sorgt.

