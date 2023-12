Museum für Kommunikation

STREIT. Eine Annäherung

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

"Ich will nicht streiten." Diesen Satz haben wir alle schon einmal gehört oder gesagt. Doch Streit ist Teil der menschlichen Kommunikation. Er begegnet uns täglich: in den Medien, in politischen oder gesellschaftlichen Debatten, in der Familie oder in der Beziehung. Streit ist wichtig: er gibt uns die Chance, uns zu verstehen, auszutauschen und anzunähern.

Mit rund 150 "streitbaren" Objekten, Fotografien, Medien und künstlerischen Positionen eröffnet die Ausstellung "STREIT. Eine Annäherung". Sie zeigt aus historischer, kommunikativer und politischer, aber auch persönlicher Perspektive welche Herausforderungen sich im Streit stellen - und welche Entwicklungen möglich sind.

Die Ausstellung ist noch bis zum 25. August 2024 im Museum für Kommunikation Frankfurt zu sehen.

Original-Content von: Museum für Kommunikation, übermittelt durch news aktuell