Tipico

Tipico EM-Barometer: Spanien fährt als Titelfavorit nach Berlin

St. Julian's/Karlsruhe (ots)

Anfänglicher Quotenfavorit England schafft Finaleinzug als Nummer 2

Tipico Quoten sehen Deutschland-Bezwinger Spanien als klaren Titel-Anwärter

In der ewigen Bestenliste hat "La Furia Roja" die Chance, die DFB-Elf zu überholen und alleiniger Rekord-Europameister zu werden

Finale wird auch zum Duell um die Torjägerkrone zwischen Olmo und Kane

England, das als Tipico Quotenfavorit in das Turnier gestartet war, sicherte sich erst mit einem Last-Minute-Tor in der Nachspielzeit gegen die Niederlande den Finaleinzug. Das Team um den zwischenzeitlich stark kritisierten Trainer Gareth Southgate steht damit am Sonntag gegen starke Spanier im Finale der Europameisterschaft und hat die Chance auf den ersten EM-Titel für die "Three Lions" überhaupt. Zwar gilt Spanien mit einer Quote von 1,65 als Favorit für den Turniersieg, aber mit einer Quote von 2,20 stehen die Chancen für England ebenfalls nicht schlecht, denn vereinfacht gesagt, stehen die Chancen für England bei 40 zu 60.

Der wahrscheinlichste Spielverlauf laut Buchmacher

Geht es nach den Tipico Quoten, kann man sich in der ersten Halbzeit getrost noch vom Zuschauen lösen: Am wahrscheinlichsten ist ein 0:0 nach den ersten 45 Minuten (2,30). Das erste Tor geht laut Wettquoten an Spanien (1,90) und fällt in Hälfte zwei. Sollten die Teams doch bereits früher treffen, so ist zur Pause trotzdem nichts entschieden, denn ein Unentschieden nach dem ersten Durchgang ist am wahrscheinlichsten (1,90). Interessant ist die Frage nach dem ersten Torschützen, denn hier hat - wenngleich mit niedriger Wahrscheinlichkeit -, Harry Kane (7,00) die Nase vorn - knapp vor Alvaro Morata (8,00). Wenn nicht als erster, so gilt als hochwahrscheinlich, dass Harry Kane ein Tor in der Partie schießt (Quote: 3,50) - er führt vor allen anderen Spielern.

Insgesamt fallen am ehesten zwei bis drei Tore (Quote: 1,90). Dass davon ein bis zwei auf das Konto von Spanien gehen, ist mit einer Quote von 1,60 sehr wahrscheinlich. Auch wenn ein Treffer der Engländer durchaus denkbar ist - mit knapp über 50% Wahrscheinlichkeit treffen beide Teams -, so sprechen die Quoten doch dafür, dass nur Spanien im Finale jubelt. (1,75).

Die Quoten prophezeien ein Ende der Partie in der regulären Spielzeit (Quote: 1,35) und zwar mit Spanien als Europameister (Quote: 1,65).

Torfeuerwerk oder taktisches Neutralisieren?

Spanien gilt als das Team, das bei dieser EM mit bisher elf Toren den attraktivsten Fußball spielt. Pro Spiel erzielte Spanien durchschnittlich 2,17 Tore. England wurde vor allem in der Gruppenphase für seine defensive Spielweise mit einer Ausbeute von nur zwei Toren scharf kritisiert. Seit dem Halbfinale scheint die englische Mannschaft aber ihren Offensivdrang entdeckt zu haben. Endlich hatte Trainer Gareth Southgate die Löwen losgelassen, sie viel höher positioniert, tempo-, varianten- und risikoreicher spielen lassen, was dazu führt, dass nun insgesamt sieben Tore aus dem Spiel heraus erzielt werden konnten.

Mit entfesselten Engländern und offensivgewaltigen Spaniern spricht vieles dafür, dass wir ein attraktives Spiel erleben werden!

Wer Torschützenkönig wird, entscheidet sich am Sonntag

Im Kampf um die Krone des besten Torjägers werden im Finalspiel alle Augen auf den Spanier Dani Olmo und auf Englands Harry Kane gerichtet sein. Beide stehen mit aktuell drei Toren ganz oben in der Rangliste der Torschützen. Leichte Vorteile sehen die Tipico Buchmacher für den langsam in Form kommenden Harry Kane mit einer Quote von 2,80. Dani Olmo hat mit einer Quote von 3,40 aber auch gute Chancen auf die Krone. Auch Deutschlandfans haben hier noch eine interessante Option: Treffen im Finale weder Harry Kane noch Dani Olmo, so hat auch Jamal Musiala noch die Chance auf die Torschützenkrone (12)!

Obwohl wahrscheinlich in der Startelf, so hat hat Spaniens Wunderkind Lamine Yamal im Vergleich nur Außenseiterchancen auf den Titel des Toptorjägers! Der 16-Jährige wurde zwar mit seinem 25-Meter-Kracher gegen Frankreich zum jüngsten EM-Torschützen der Geschichte, ihm müsste gegen die Engländer aber das Spiel seines Lebens mit mindestens zwei Toren gelingen, um zumindest seine Konkurrenten einzuholen. Wer ihm das zutraut, kann sich im Erfolgsfall freuen und mit einer Topquote seinen Einsatz versechzigfachen.

Über Tipico:

Tipico ist der führende Sportwettenanbieter in Deutschland und bietet Fans spannende Unterhaltung mit Sportwetten für über 30 Sportarten über www.tipico.de, die Tipico App und in über 1 000 stationären Annahmestellen. Tipico investiert intensiv in die stetige Weiterentwicklung von Technologien, die das Wetterlebnis besser und die Sportwette sicherer machen und legt dabei allerhöchsten Wert auf Spielerschutz.

Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Malta und Tochtergesellschaften u.a. in Karlsruhe wurde 2004 gegründet und beschäftigt inzwischen weltweit über 1800 Mitarbeiter. Für das Tipico Franchise-Netzwerk arbeiten über 6000 Menschen in Deutschland und Österreich. Tipico bietet seine Produkte ausschließlich in lokal regulierten Märkten an und ist im Besitz sämtlicher notwendiger behördlicher Erlaubnisse für seine Angebote. Tipico hält unter anderem Erlaubnisse zur Veranstaltung von Sportwetten sowie von virtuellem Automatenspiel in Deutschland. Als integrer Partner des Sports ist Tipico offizieller Partner der Bundesliga und 2. Bundesliga in Deutschland, der easycredit Basketball Bundesliga sowie offizieller Platin Partner des FC Bayern München.

Mehr unter http://www.tipico-group.com.

Original-Content von: Tipico, übermittelt durch news aktuell