R+V Versicherung AG

R+V sichert Zukunft der Rhine River Rhinos

Wiesbaden (ots)

Mit dem Start in die Bundesliga-Saison 2023/2024 steht das Logo des Versicherers auf den Trikots der Wiesbadener Rollstuhl-Basketballer, die in der 1. Bundesliga spielen. Die Zusammenarbeit läuft zunächst zwei Jahre.

Die R+V Versicherung wird Hauptsponsor der Rhine River Rhinos. Mit der Kooperation sichert die R+V ab Oktober 2023 den weiteren Spielbetrieb der Bundesliga-Mannschaft für mindestens zwei Saisons. Damit endet für die Rhinos eine mehrjährige Suche nach einem finanzstarken Hauptsponsor. "Es ist nicht leicht, ein Großunternehmen zu finden, das sich im inklusiven Sport engagiert", erklärt Mirko Korder, Geschäftsführer der Rhine River Rhinos. "Wir freuen uns sehr, ein derart renommiertes Unternehmen in der Rhinos-Familie willkommen zu heißen. Die R+V setzt damit ein starkes gesellschaftliches Statement."

Für die R+V war nicht nur die Sicherung des Spielbetriebes der hochkarätigen ersten Mannschaft ausschlaggebend für die Zusammenarbeit. Genauso wichtig war dem Unternehmen auch der Erhalt des vielfältigen sozialen Engagements zum Thema "Inklusion", dass die Spielerinnen und Spieler des Bundesliga-Teams in der Stadt Wiesbaden und weit darüber hinaus zeigen. "Als regionales Unternehmen und großer Arbeitgeber ist es unsere gesellschaftliche Verantwortung, hier unseren Beitrag zu leisten", erläutert Jens Hasselbächer, Vorstand Kunden & Vertrieb der R+V Versicherung, die Gründe der Zusammenarbeit. "Die Athleten der Rhine River Rhinos beweisen jeden Tag, dass eine Behinderung die Leistungsfähigkeit und die Lebensfreude nicht mindert, sondern beflügelt. Das zeigen sie mit hochkarätigem Sport. Aber auch mit ihrem Engagement neben dem Spielfeld. Sie überwinden damit Grenzen zwischen behinderten und nicht-behinderten Menschen. Diese Kombination aus Sport und Einsatz für die Inklusion finden wir großartig. Es passt genau zu unserer genossenschaftlichen DNA. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und die nächsten gemeinsamen Schritte."

R+V sichert mit Sponsoring auch soziales Engagement der Rhinos

Mit ihrer gesellschaftlichen Arbeit treiben die Rhinos die Inklusion voran, unter anderem in der Schul-Sozialarbeit mit dem Projekt "Move it" und im Projekt "Rhinos engagiert". Sie werben für ein respektvolles, "normales" Miteinander, ohne Vorurteile. Auch für den Wiesbadener Oberbürgermeister und Sportdezernenten Gert-Uwe Mende leisten die Rhinos einen wertvollen Beitrag für das soziale Miteinander in der Stadt: "Für mich ist Rollstuhl-Basketball ein Musterbeispiel für Inklusion im Sport, da Männer und Frauen sowie Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ihn gemeinsam ausüben können. Umso mehr freue ich mich, dass durch das Engagement der R+V dieses soziale Leuchtturmprojekt für die nächsten zwei Jahre gesichert ist."

Unfallopfer besser verstehen und unterstützen

Ihre Erfahrungen mit einem Leben im Rollstuhl wollen die Rhine River Rhinos auch an die Kundinnen und Kunden der R+V weitergeben, speziell in der Unfallversicherung. Denn viele Spieler kamen durch einen Unfall in den Rollstuhl "Wir möchten frisch verunfallten Menschen helfen, schneller mit ihrer neuen Situation zurechtzukommen", sagt Korder. "Wir begleiten sie durch diese schwere Zeit, machen Mut, teilen unser Wissen." An entsprechenden Konzepten wird derzeit gearbeitet. "Die Kooperation mit den Rhinos hilft der R+V, die Herausforderungen besser zu verstehen, vor denen Unfallopfer stehen", ergänzt Hasselbächer. "Wir müssen uns fragen, ob und wo wir die Unterstützung für die Betroffenen verbessern können. Von den Rhinos möchten wir in jeder Beziehung viel lernen." Das Know-how der Rhinos könnte beispielsweise genutzt werden, um gemeinsam den Versicherungsschutz bei Unfällen zu verbessern, um Abläufe im Schadenfall für die Betroffenen zu erleichtern oder um bei der Auswahl von Hilfsmitteln wie Rollstühlen zu unterstützen.

Original-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell