BIG BANG KI FESTIVAL 2026: Wenn KI zur Schicksalsfrage für die deutsche Wirtschaft wird

Berlin/Hamburg (ots)

11.000 erwartete Teilnehmende, das Who-is-Who aus Politik und DAX-Vorständen sowie ntv als Live-Partner: Das BIG BANG KI FESTIVAL in der STATION Berlin (16. - 17. September) setzt neue Maßstäbe und bringt zentrale Akteure der KI-Debatte zusammen. Zugesagt haben unter anderem Digitalminister Karsten Wildberger und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie Top-Entscheiderinnen von Siemens Healthineers, Hapag-Lloyd und Symrise.

Künstliche Intelligenz ist kein IT-Projekt mehr - sie ist das Betriebssystem der Gesellschaft. Das BIG BANG KI FESTIVAL greift diese Entwicklung auf und bringt die zentralen Akteure der Transformation zusammen. Während die Ticketnachfrage bereits das Vorjahr übertrifft, wird Berlin zum Treffpunkt für Mittelstand und globale Konzerne, die über Wettbewerbsfähigkeit und digitale Souveränität entscheiden.

Spitzenpolitik trifft auf Tech-Elite

Berlin wird zum Zentrum der KI-Debatte: Mit Karsten Wildberger (CDU) und Markus Söder (CSU) sind zentrale politische Entscheidungsträger vertreten. Auf sie trifft die Tech- und Konzernelite, die KI nicht nur diskutiert, sondern implementiert.

Donya-Florence Amer, CIO/CHRO der Hapag-Lloyd AG, und Eliza Millet, Chief Digital & Information Officer der Symrise AG, sprechen über die Neuausrichtung globaler Konzernstrukturen. Margarita Lindahl, Head of AI bei Panasonic Connect Europe, berichtet aus der Praxis internationaler Implementierungsprojekte. Die Präsenz von CIOs und Technologieverantwortlichen unterstreicht die Rolle weiblicher Führungskräfte in der digitalen Transformation.

Strategie trifft auf operative Exzellenz

Das Line-up verbindet wissenschaftliche Tiefe mit industrieller Umsetzung und liest sich wie ein Masterplan für die digitale Souveränität Deutschlands: Björn Ommer, Professor an der LMU München und Träger des Deutschen KI-Preises, bringt international führende Forschung nach Berlin. Amira Romani, Senior Vice President Innovation Strategy and Ecosystem bei Siemens Healthineers AG, beleuchtet den Einsatz von KI im Gesundheitswesen. Larissa Zeichhardt steht für den digitalen Mittelstand, während Larissa Mikolaschek, Head of Tech bei SESTdigital und Vorständin im Bitkom-Arbeitskreis AI, Unternehmen bei der operativen Transformation begleitet.

Die programmatische Bandbreite macht deutlich: Hier geht es nicht nur um Visionen, sondern um konkrete Strategien für unterschiedliche Branchen und Unternehmensgrößen.

Plattform für Orientierung - und Widerspruch

"Wir sind die Plattform für Orientierung - und für den nötigen Widerspruch. Bei uns bekommen positive wie kritische Stimmen Gehör, um echte Leitplanken für die Praxis zu definieren", sagt Ayse Mese, Festival-Co-Host und Geschäftsführerin der JDB Holding GmbH.

Das Festival versteht sich damit als Forum, in dem strategische, technologische und regulatorische Fragen offen diskutiert werden - mit dem Ziel, belastbare Handlungsoptionen für Unternehmen zu entwickeln.

"FIT FOR KI": Zertifizierte Zukunft direkt auf dem Festival

Mit dem Weiterbildungsprogramm "FIT FOR KI", umgesetzt in Kooperation mit dem Deutschen Innovationsinstitut diind, erhalten Teilnehmende ein direkt vor Ort erwerbbares Weiterbildungs-Zertifikat. Damit verbindet das Festival Debatte mit strukturiertem Kompetenzaufbau.

Mediale Reichweite durch ntv

Der Nachrichtensender ntv begleitet das BIG BANG KI FESTIVAL 2026 bereits zum zweiten Mal als Medienpartner. Für die kommende Ausgabe ist ein eigenes Studio in der STATION Berlin geplant.

Veranstalter und Hosts

Das BIG BANG KI FESTIVAL wird seit 2021 von DUP UNTERNEHMER veranstaltet. Die Medienmarke erreicht rund 3,5 Millionen Menschen über Online, Mobile, Print und Social Media und vernetzt Entscheider:innen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Technologie rund um zentrale Zukunftsfragen.

Zu den Hosts zählen unter anderem Jens de Buhr, Verleger der DUP UNTERNEHMER Medien; Ayse Mese, CEO der JDB Holding GmbH und CEO der DUP Media GmbH; Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor a. D. der Universitätsmedizin Essen; Achim Berg, Digitalisierungsexperte und ehemaliger Bitkom-Präsident; Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D.; Prof. Dr. David Matusiewicz, Dekan und Institutsdirektor an der FOM Hochschule; Jens Redmer, Principal New Products bei Google Germany; sowie Alexander Britz, Senior Director Public Sector und Mitglied der Geschäftsleitung Microsoft Deutschland.

Tickets und Akkreditierung

Das BIG BANG KI FESTIVAL 2026 gilt als führendes B2B-Event für den deutschen Mittelstand rund um Künstliche Intelligenz und bietet strategische Orientierung, konkrete Anwendungsbeispiele und Zugang zu einem der größten KI-Netzwerke im deutschsprachigen Raum.

Tickets sind ab 499 Euro brutto erhältlich und beinhalten den Zugang zu allen Bühnen sowie die Teilnahme am Zertifikatsprogramm "FIT FOR KI".

Journalistinnen und Journalisten können sich ab sofort akkreditieren.

Tickets, Speaker-Line-up und weitere Informationen: www.bigbangfestival.de

