ELPATO Medien GmbH

ELPATO ernennt Tamara Martin zur neuen Chief Marketing Officer (CMO)

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die ELPATO Medien GmbH ernennt Tamara Martin zur neuen Chief Marketing Officer (CMO). In dieser Funktion wird sie eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung und Realisierung der Marken- und Produktstrategien des Unternehmens einnehmen.

Tamara Martin verantwortete in vorherigen Positionen das Marketing in Unternehmen der Immobilien- und Finanzbranche, zuletzt ergänzt um den Bereich Digitalisierung und IT eines Immobilien- und Investmentkonzerns innerhalb der DACH-Region. Ihre Expertise fußt neben ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau und einem Studium in Medien- und Kommunikationsmanagement vor allem auf langjähriger Praxiserfahrung. Besonders die Konzeption und Implementierung von Marketingstrategien sowie die Markenentwicklung und Kommunikation zählen zu ihren Kernkompetenzen.

"Wir freuen uns, dass Tamara nun Teil des ELPATO-Teams ist", sagt Tom Bellartz, geschäftsführender Gesellschafter. "Ihre Leidenschaft für Markenführung, Marketing und Kommunikation passt perfekt zu unseren ambitionierten Zielen und den Wachtumsperspektiven unseres Unternehmens. In dieser neu geschaffenen Position führen wir verschiedene Bereiche zusammen, bauen diese weiter aus und setzen damit auf eine nachhaltige Linie, sowohl für die aktuellen Produkte und Marken, aber auch für alle, die wir in Zukunft implementieren."

"Das Team von ELPATO zeichnet sich durch seinen Ideenreichtum aus. Doch was den Unternehmenserfolg ausmacht, ist der Mut zur Umsetzung," sagt Tamara Martin. "Es ist eine aufregende Zeit für das Unternehmen, geprägt von Chancen und Herausforderungen. Die Vorfreude ist entsprechend groß, Teil dieses Transformationsprozesses sein zu dürfen."

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Wien und Berlin mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: ELPATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell