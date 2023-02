Gala

Anna Maria Mühe über ihre Ticks

Hamburg (ots)

In der aktuellen GALA (Heft 6/2023, ab morgen im Handel) spricht Anna Maria Mühe, 37, über schräge Angewohnheiten. "Ich sortiere meine hohen Schuhe nach Farben", sagt die Schauspielerin. Und wenn sie Besuch habe, so Mühe weiter, hätte der zuweilen unter ihrem Reinlichkeitsfimmel zu leiden: "Ich habe den Tick, um meine Dinner-Gäste herum zu putzen, während sie noch am Tisch sitzen."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell