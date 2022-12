Gruner+Jahr, Gala

Lilly zu Sayn-Wittgenstein: In Venedig hat's gefunkt

Society-Lady Lilly zu Sayn-Wittgenstein, 50, hat Schmetterlinge im Bauch. "Ich habe einen wunderbaren neuen Menschen getroffen und mich tatsächlich sehr verliebt", sagt sie im GALA-Interview (Heft 51/2022, ab heute im Handel). "An einem Abend in Venedig habe ich Charles auf der Feier eines gemeinsamen Freundes kennengelernt. Und seitdem ist in mir ein unglaublicher Frieden und ein großes Vertrauen gewachsen." Charles ist halb Brite, halb Amerikaner und lebt in London und New York. "Ich war jetzt für eine längere Zeit dort und habe das große Glück, durch ihn in eine spannende intellektuelle Szene integriert zu werden." Sie fühle sich sogar motiviert, noch mal zu studieren, so Lilly zu Sayn-Wittgenstein, nämlich Psychologie: "Ich würde gerne Menschen dahingehend begleiten, wie man zum Beispiel eine Ehe friedlich auflöst und es schafft, den Kindern nach wie vor eine Familie zu bieten."

