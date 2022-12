Gruner+Jahr, Gala

Stephanie Stumph: "Unser Kind ist unser Vertrag"

Auch als Mama eines sechs Monate alten Sohnes denkt Schauspielerin Stephanie Stumph, 38, nicht über eine mögliche Ehe nach. "Nein, es gab keinen Heiratsantrag", sagt sie im GALA-Interview (Heft 51/2022, ab morgen im Handel). "Ich war noch nie jemand, der darauf Wert legt. Unser Kind ist unser Vertrag." Dennoch beschreibt sie ihren Partner - einen Chirurgen, der in München arbeitet - als ihren Traummann. "Es ist so schön wie in einem Kitsch-Roman. Es ist schwer, jemanden zu finden, mit dem man eine Familie aufbauen kann. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich Florian getroffen habe." Kennengelernt haben sich die beiden im Krankenhaus - er behandelte ihren Finger. Stephanie Stumph: "Ich habe ihn gesehen, und mein Bauchgefühl sagte sofort: Der ist es!"

