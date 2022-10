Gruner+Jahr, Gala

TV-Richterin Barbara Salesch: "In meinen Bauernhof habe ich mich sofort verliebt"

Hamburg (ots)

Von den Dreharbeiten ihrer Gerichtsshow, die in modernisierter Form gerade große Erfolge feiert (RTL, montags bis freitags 15 Uhr), erholt sich Richterin Barbara Salesch, 72, auf dem Land: In Ostwestfalen hat sie sich einen Bauernhof mit großem Garten zugelegt. "Ich habe ihn im Internet gefunden und mich sofort verliebt", sagt sie zu GALA (Heft 43/2022, ab morgen im Handel). "Äpfel und Birnen direkt vor der Tür, im Sommer die Walderdbeeren und Himbeeren - toll. Eine Woche später habe ich Haus und Hof per Handschlag am Küchentisch gekauft und dann zwei Jahre saniert. Bei 850 Quadratmetern war 'ne Menge zu tun. Ich habe ja die Werkstätten: Malerei, Druckerei, Bildhauerei und Galerie." Neben der Juristerei ist die Kunst die zweite Leidenschaft von Barbara Salesch; ihre Werke kann man von 20 Euro bis 16.000 Euro erwerben. Stets an ihrer Seite ist ihre Irische Wolfshündin Piri. Ein fester Mann hingegen kommt ihr nicht ins Haus: "Freunde immer, aber bitte keine Versorgungsfälle."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell