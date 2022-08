8com erhält ISO 27001 Zertifikat auf Basis von BSI IT-Grundschutz

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Seit einigen Jahren versetzen immer wieder Trojaner mit klangvollen Namen wie WannaCry, Petya oder Emotet Unternehmen und Behörden in Aufruhr und richten Schäden in Millionenhöhe an. Aktuell macht wieder eine groß angelegte Trojanerwelle Ärger. Kürzlich fielen in einem Krankenhaus im Regierungsbezirk Oberbayern nach einer ...

mehr