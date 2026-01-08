Münchener Verein Versicherungsgruppe

Investmentexperte Simon Oeser wird neuer Fachbereichsleiter Asset Management beim Münchener Verein

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der Münchener Verein besetzt die Leitung des Fachbereichs Asset Management neu: Simon Oeser hat zum 01. Januar 2026 die Position des Fachbereichsleiters übernommen. Er ist seit 2023 Senior Portfolio Manager beim Münchener Verein und hat in dieser Zeit mit seinem Fachwissen, seinem strategischen Geschick und seinem großen Engagement absolut überzeugt.

"Simon Oeser steht für tiefes Kapitalmarktverständnis, Integrität und einen klaren Blick auf die Herausforderungen in einem sich stetig wandelnden Umfeld. Wir freuen uns sehr, dass er künftig das Asset Management des Münchener Verein verantworten wird und sind überzeugt, dass er den Bereich mit seiner Kompetenz und frischen Ideen weiter voranbringen wird", so Christian Mohrdieck, CFO des Münchener Verein.

Simon Oeser bringt umfangreiche Erfahrung aus dem nationalen und internationalen Investmentgeschäft mit. Nach seinem Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Universität Mannheim startete er seine Karriere bei Assenagon Asset Management und war anschließend mehr als sieben Jahre bei ETHENEA in leitender Funktion für globale Anlagestrategien verantwortlich. Nach einem Sabbatical mit Weltreise übernahm er als Head of Asset Management bei Crossflow den Aufbau dieses Bereichs, bevor er 2023 zum Münchener Verein wechselte.

Mit der neuen Position würdigt der Münchener Verein nicht nur Oesers bisherigen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens, sondern setzt auch ein klares Zeichen für die gemeinsame Vision: Wir sichern die finanzielle Stabilität und das Wachstum des Münchener Verein durch eine zukunftsorientierte und nachhaltige Kapitalanlagestrategie. Diese ist unkompliziert in der Umsetzung und bietet unseren Mitgliedern langfristige Sicherheit sowie attraktive und effiziente Renditen.

Original-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell