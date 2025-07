MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS

Millennium Hotels & Resorts besiegelt wegweisende Asien-Global-Achse mit Koreas Lotte

Singapur (ots/PRNewswire)

Millennium Hotels and Resorts (MHR) hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner internationalen Strategie gesetzt und eine wichtige Treuepartnerschaft mit Lotte Hotels & Resorts aus Südkorea bekannt gegeben. Anknüpfend an den Impuls der Kooperation mit Maritim markiert die Partnerschaft mit Lotte den nächsten Schritt in der sukzessiven globalen Expansion von MHR. Diese Doppelallianz ist ein Meilenstein für MHR und schafft die Voraussetzungen für eine breitere globale Konnektivität, ein verbessertes Kundenbindungsangebot und noch nie dagewesene Vorteile für Reisende in wichtigen Regionen.

Lotte Hotels & Resorts, eine der größten und einflussreichsten Hotelgruppen Asiens, betreibt ein breit gefächertes Portfolio von Luxus-, gehobenen und Business-Hotels in Südkorea und den wichtigsten internationalen Märkten. Mit einer starken Kundenbindung, einem hohen Markenwert und einer beeindruckenden Präsenz auf dem Inlandsmarkt stellt Lotte eine wichtige Komponente in der Hospitality-Landschaft dar - und ist damit ein strategischer Eckpfeiler in Millennium Hotels and Resorts' Bestreben, ein grenzenloses Treuenetzwerk aufzubauen.

"Diese Kooperationen spiegeln unser unternehmerisches Denken wider, das über die traditionellen Grenzen hinaus nach Möglichkeiten sucht, um neue Werte für unsere Gäste und unser Unternehmen zu schaffen", sagte Mr Kwek Leng Beng, Executive Chairman von Millennium Hotels and Resorts. "Durch die Zusammenarbeit mit führenden Marken wie Maritim und Lotte bauen wir ein Gastfreundschaftsnetzwerk auf, das Grenzen überschreitet und das Gästeerlebnis verbessert."

Erweiterte Treuevorteile und globale Reichweite

Durch diese Partnerschaft können MyMillennium-Mitglieder jetzt von exklusiven Vorzugspreisen bei Buchungen bei Lotte Hotels & Resorts profitieren.

Im Gegenzug erhalten Mitglieder von Lotte Hotel Rewards in den teilnehmenden Millennium Hotels and Resorts weltweit Vorzugspreise.

"Dies ist ein zukunftsweisender Schritt, der unser Treueprogramm stärkt und unseren Mitgliedern mehr Wert, mehr Auswahl und eine nahtlose Anerkennung in einem größeren Netzwerk bietet", sagte Mr Kwek Eik Sheng, Executive Director von Millennium Hotels and Resorts. "Indem wir unsere Kräfte bündeln, bauen wir ein stärkeres Ökosystem auf, das Reisenden auf der ganzen Welt einen größeren Mehrwert bietet, ihre Leistungen verbessert und ein stärkeres Engagement fördert."

Die Partnerschaften mit Lotte und Maritim wurden unter der Leitung von Saurabh Prakash, Interim Chief Operating Officer und Chief Commercial Officer, im Rahmen der strategischen Loyalitätsexpansionsinitiative von Millennium Hotels and Resorts geschlossen, die darauf abzielt, hochwirksame, regionenübergreifende Allianzen in den wichtigsten globalen Reisekorridoren aufzubauen.

"Maritim und Lotte sind starke Marken in ihren Regionen, die beide eine große Loyalität und einen hervorragenden Ruf genießen", sagte Prakash. "Die Partnerschaft mit solchen Branchenriesen und die Kombination ihrer Marktführerschaft mit der globalen Reichweite von MHR schafft ein unvergleichliches Netzwerk."

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2732231/Millennium_Hotels_Resorts_x_Lotte_Hotels___Resorts.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2730299/MHR_Logo_Long_Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/millennium-hotels--resorts-besiegelt-wegweisende-asien-global-achse-mit-koreas-lotte-302510628.html

Original-Content von: MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS, übermittelt durch news aktuell