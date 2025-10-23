Münchener Verein Versicherungsgruppe

Münchener Verein schließt sich dem BiPRO-Hub an

München (ots)

Der Münchener Verein, seit vielen Jahren aktives Mitglied im Brancheninstitut für Prozessoptimierung e.V. (BiPRO), treibt seine Digitalisierungsstrategie weiter voran und hat sich dem BiPRO-Hub angeschlossen. Für den in München ansässigen Versicherer bedeutet dies eine verstärkte Integration in das zentrale Datennetzwerk der Branche und eine weitere Verbesserung der digitalen Anschlussfähigkeit. Durch diese Anbindung werden sämtliche am Hub beteiligten Akteure in die Lage versetzt, Versicherungsdaten und -dokumente in einem einheitlichen Format und mit optimierten digitalen Prozessen auszutauschen.

Als "Provider" ist der Münchener Verein somit nun offizieller Teilnehmer des BiPRO-Hubs. Diese Plattform, eine gemeinsame neutrale Initiative innerhalb der Versicherungsbranche unter dem Dach des BiPRO e.V., vereint führende Versicherer, Finanzdienstleister und Vermittler. Der BiPRO e.V. hat sich dem Ziel verschrieben, den Datenaustausch zu standardisieren und kontinuierlich neue, effiziente Standards zu etablieren. Dies führt zu einer signifikanten Verringerung des Aufwands und der Kosten bei der Bereitstellung und Nutzung standardisierter Daten für alle angeschlossenen Partner.

Der BiPRO-Hub agiert dabei als zentrales, digitales Ökosystem, das die Entwicklung IT-gestützter Lösungen für Vertriebspartner vorantreibt und branchenweite Prozesse harmonisiert. Hauptanliegen der Initiatoren ist es, die Komplexität bei der Integration von Systemen zu minimieren. Anstelle zahlreicher, voneinander abweichender Datentransfers wird der BiPRO-Hub als vereinheitlichende Schnittstelle genutzt, um allen Teilnehmern im Netzwerk konsistente und standardisierte Daten anzubieten. Die Hub-Community wächst dynamisch und mittlerweile sind 23 Marktplayer an Board, die den Hub kontinuierlich weiterentwickeln. Im Fokus stehen derzeit die beiden Servicebereiche "Übermittlung von Bestandsinformationen" und "RNext Schaden - Kommunikation rund um den Schadenfall".

Der entscheidende Vorteil dieses Ökosystems liegt in der Möglichkeit, den Austausch von Informationen und Dokumenten hoch effizient in digitale Arbeitsabläufe zu integrieren. Diese Entwicklung beschleunigt nicht nur die digitale Transformation im gesamten Versicherungsmarkt, sondern fördert auch maßgeblich die breite Akzeptanz der BiPRO-Standards.

Vorstandvorsitzender des Münchener Verein Dr. Rainer Reitzler äußert sich zum zukunftweisenden Schritt: "Der Beitritt zum BiPRO-Hub ist ein wichtiger Teil unserer Digitalisierungsstrategie. Er schafft für unsere Vertriebspartner mehr Effizienz und Zeitersparnis durch optimierte Prozesse und standardisierten Datenaustausch und hilft ihnen, ihre Kundenbeziehungen weiter zu stärken."

CIO des Münchener Verein Peter Bauer ergänzt mit Blick auf die IT-Landschaft: "Investitionen in Branchen-Standards wie BiPRO in Verbindung mit dem BiPRO-Hub als zentrale Datendrehscheibe erhöhen die Wertschöpfung unserer IT-Investitionen, da sie entsprechend skalieren und in der Breite eingesetzt werden."

Mit dem Beitritt zum BiPRO-Hub geht der Münchener Verein einen zukunftsweisenden Schritt, um die digitale Transformation für sich selbst und die Branche aktiv mitzugestalten.

