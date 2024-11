Münchener Verein Versicherungsgruppe

Münchener Verein bündelt Kompetenz im Handwerk bei Marcus Königbauer

München (ots)

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe stellt sich in der Betreuung des zentralen Geschäftsbereichs Handwerk organisatorisch neu auf und bündelt die Handwerksbetreuung bei dem Landesdirektor Marcus Königbauer. Ziel ist es, die Prozesse für Handwerkskunden damit noch schneller und effizienter zu gestalten.

Unterstützt durch den Vorstandsbevollmächtigen und die örtlichen Regionaldirektoren verantwortet Königbauer ab 01.01.2025 die Betreuung der Handwerkskammern, Landesinnungsverbände, Innungen, Kreishandwerkerschaften, Handwerksjunioren, Unternehmerfrauen und Versorgungswerke sowie der bundesweiten Initiativen des Münchener Verein im Handwerk.

"Die neue Struktur setzt ein klares Zeichen in Richtung Handwerk und stärkt das Engagement des Münchener Verein in unserer Kernzielgruppe. Marcus Königbauer bringt hohe fachliche und persönliche Kompetenzen für die Handwerksbetreuung mit. Zusammen mit seinem Team erfüllt er sämtliche Voraussetzungen, um die positiv-dynamische Entwicklung im Handwerk nahtlos fortzuführen und noch weiter auszubauen. Ich wünsche ihm und seinem Team dabei viel Erfolg!", so Dr. Rainer Reitzler, CEO Münchener Verein.

Marcus Königbauer blickt auf über 25-jährige Karriere beim Münchener Verein zurück. So war er unter anderem als Organisationsdirektor für München sowie als Regionaldirektor für Südbayern tätig. Aktuell verantwortet er als Landesdirektor für Bayern und Thüringen die Handwerksbetreuung auf regionaler Ebene.

Original-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell