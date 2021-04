Münchener Verein Versicherungsgruppe

Münchener Verein kombiniert Kapitalmarktforschung mit Steuervorteilen

Mit MV Welt-AG Portfolios in über 8.000 Unternehmen investieren - Berücksichtigung von ESG-Kriterien mit MV Welt-ESG-Portfolio

München (ots)

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG bietet Sparern und Kapitalanlegern mit der flexiblen PrivatRente Balance sechs neue, gemanagte Strategien für die fondsgebundene Lebensversicherung an. Diese orientieren sich an aktuellen Ergebnissen der wissenschaftlichen Kapitalmarktforschung und werden als konventionelle oder nachhaltige Anlagemöglichkeit umgesetzt. Es kann bereits ab einer monatlichen Sparrate von zehn Euro in eine offensiv, ausgewogen oder defensiv ausgerichtete Anlagestrategie investiert werden.

Die drei MV Welt-AG Portfolios investieren weltweit in über 8.000 verschiedene Aktien. Durch die breite Diversifizierung wird das Risiko für die Anleger deutlich reduziert. Die Portfolios bieten nicht nur eine Beteiligung an den Produktions- und Fertigungsstätten dieser Welt, sondern halten noch einen Teil des Kapitals in sicheren Anleihen als Investitionsreserve. Diese Reserve wird in Zeiten niedriger Aktienkurse genutzt, um das Renditepotential zu erhöhen. In diesem Fall wird die Aktienquote antizyklisch erhöht.

Die MV Welt-AG Portfolios setzen sich überwiegend aus den Indexfonds der Fondsgesellschaft Dimensional zusammen sowie der kostengünstigen, institutionellen Anlageklasse des Global Portfolio One.

Die MV Welt-AG Portfolios gibt es auch in drei nachhaltigen Lösungen: Die MV Welt-ESG Portfolios zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Innovationskraft der Märkte nutzen und von den Erträgen der nachhaltigen Weltwirtschaft profitieren.

"Alle Portfolios weisen auch im Niedrigzinsumfeld attraktive Renditechancen für Anleger auf, weil wir die Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung nutzen", betont Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Der Münchener Verein freut sich, dass er die Gründer der Initiative 30plusX, Christoph R. Kanzler und Andree Breuer sowie den Finanz- und Wirtschaftsexperten Dr. Andreas Beck gewinnen konnte, für unsere Kunden exklusiv mit ihrer langjährigen Kapitalmarkterfahrung eine steueroptimierte und renditeträchtige Anlagestrategie zu entwickeln." 30plusX will dazu beitragen, die im internationalen Vergleich geringe Beteiligung der deutschen Sparer am Aktienmarkt zu vergrößern und die Aktionärsquote bis zum Jahr 2035 auf 30 Prozent und mehr zu steigern.

Der Vermögensaufbau der neuen fondsgebundenen Rentenversicherung ist flexibel gestaltet: Zuzahlungen sind bereits ab 200 Euro möglich, kostenfreie Teilauszahlungen ab 1.000 Euro. Die Höchstlaufzeit beträgt 85 Jahre. Durchführbar sind auch Beitragspausen bis zu 36 Monaten bei gleichzeitigem Schutz der Hinterbliebenen. Der Rentenbeginn kann bis zu fünf Jahre früher vereinbart werden. Zur Absicherung des Fondsguthabens ist vor Rentenbeginn ein Ablaufmanagement wählbar. Depotgebühren und Ausgabeaufschläge werden nicht erhoben.

Der Abschluss als Versicherungspolice hat eine Reihe von Vorteilen: Die Erträge werden bis zum Leistungszeitpunkt nicht besteuert. Es fällt auch keine Abgeltungssteuer auf Kursgewinne bei Fondswechsel sowie Zins- und Dividendenerträge an. Bei Auszahlung der Kapitalleistung wird nach dem Halbeinkünfte-Verfahren besteuert. Voraussetzung hierfür ist eine Vertragslaufzeit von mindestens 12 Jahren und eine Auszahlung ab dem 62. Lebensjahr. Bei Rentenzahlungen ist lediglich der Ertragsanteil zu versteuern.

Original-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell