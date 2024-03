75 Jahre BRD: Picture Alliance und Art 28 starten gemeinsames Projekt

dpa Picture-Alliance GmbH

Frankfurt am Main/Tübingen (ots)

Die picture alliance und Art 28 haben gemeinsam eine FineArt-Druckedition herausgegeben. Diese Kollektion dokumentiert wichtige Augenblicke, historische Ereignisse und vielfältige Lebensgeschichten aus 75 Jahren Bundesrepublik Deutschland. Ausgewählt aus einem Archiv, das mehr als 14 Millionen Negative, Dias und Abzüge beherbergt, spiegeln diese Bilder nicht nur die facettenreiche Geschichte unseres Landes wider, sondern sind auch Zeugnisse der Zeitgeschichte, die das Fundament von picture alliance darstellen. Mit einem besonderen Augenmerk auf die Gegenwart, startet die Edition mit einer exklusiven "Bayern-Edition" des renommierten dpa-Fotografen Karl-Josef Hildenbrand. Darüber hinaus bietet die Edition maßgeschneiderte Sonderausgaben, die speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse von Medienhäusern und Unternehmen zugeschnitten sind.

In diesem Jahr feiern wir 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland und Grundgesetz sowie den 75. Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa), Deutschlands führender Nachrichtenagentur. Zu diesen Anlässen würdigen wir die unermüdliche Arbeit der Fotojournalisten, die seit dem Gründungsjahr 1949 tagtäglich das Geschehen in Deutschland festhalten.

Andreas Genz, Geschäftsführer der picture alliance, unterstreicht die Bedeutung dieser Bilder: "Viele Momente der letzten 75 Jahre haben sich tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Das Wunder von Bern, Willy Brandts Kniefall, die Wiedervereinigung - solche prägenden Ereignisse sind untrennbar mit unserer Geschichte verbunden. Unsere Sammlung offenbart zudem den gesellschaftlichen Wandel, festgehalten durch das Objektiv unserer Fotografen, die den Alltag der Menschen aus nächster Nähe dokumentieren."

Christoph Grill und sein Team tauchen regelmäßig in die Tiefen des Archivs von picture alliance ein, um für die Berichterstattung der großen Medienhäuser Material zu besonderen Anlässen, Jubiläen oder Persönlichkeiten zu recherchieren. "Jede Anfrage führt uns auf eine spannende Reise durch die Zeit, in der Fotos noch analog entstanden. Trotz gelegentlicher Herausforderungen in der Recherche überwiegt die Faszination für diese authentischen Dokumente unserer Zeit", so Grill.

In 2024 kreiert ein gemeinsames Kuratoren-Team von picture alliance und Art 28 aus diesen historischen Beständen eine exklusive Jubiläums-Fotoedition, die in hochwertigen FineArt-Drucken auf dem Webportal www.das-photo-archiv.de präsentiert und zum Erwerb angeboten wird. Die Edition wird nicht nur bedeutende Ereignisse wie die Geschichte der DDR, den Tag der Deutschen Einheit und den Fall der Berliner Mauer beleuchten, sondern auch jeder der 16 Bundesländer mit einer eigenen Sonder-Edition ehren. Zusätzlich sind spezielle Editionen auf Anfrage für interessierte Medienhäuser und Unternehmen verfügbar.

Über picture alliance

Unter www.picture-alliance.com finden Sie das Contentportal. Durch die Zusammenarbeit mit über 350 Partneragenturen weltweit bietet sie über 300 Millionen Bildern, Grafiken, Illustrationen und Videos mit einer allumfassenden Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

