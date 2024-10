Targa Communications

11. Real Estate Finance Day von Targa Communications am 12. November in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Am 12. November 2024 findet in der "Union Halle" in Frankfurt am Main von 9.30 bis 18.30 Uhr der 11. Real Estate Finance Day statt. Die etablierte Veranstaltung von Targa Communications bringt Fachleute der Finanz- und der Immobilienwirtschaft zusammen, um aktuelle Themen und Trends im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung zu diskutieren.

Seit der ersten Auflage im Jahr 2014 bietet der Real Estate Finance Day Raum für tiefgehende Diskussionen über Finanzierungsstrategien, Markttrends und die Zukunft von Immobilieninvestitionen.

Im Fokus der diesjährigen Auflage stehen insbesondere die Fragestellungen

Wie gelingt die Anschlussfinanzierung schwieriger Immobiliendarlehen?

Kommt das Verborgene bei NPLs noch zum Vorschein?

Strategien & Strukturen für nachhaltigere Finanzierungen

Herausforderungen für Projektentwickler und Banken

European commercial real estate lending - a hard or soft landing?

Erfolgsstrategien und Fallstricke der gewerblichen Immobilienfinanzierung aus Investorensicht

KI - Der Gamechanger für Real Estate?

Die Opening Keynote von Prof. Dr. Lutz Johanning von der renommierten WHU - Otto Beisheim School of Management gibt eine 360°-Übersicht zur aktuellen Lage auf den Finanz- und Immobilienmärkten Europas. Darüber hinaus wird er auf die zu erwartende Zinsentwicklung, Anforderungen an erfolgreiches Risiko-Management sowie Herausforderungen beim Umgang mit Public & Private Debts eingehen. Die Punkte kritische Infrastruktur, Fachkräftemangel und Wege zur Wiederbelebung des Neugeschäfts stehen ebenso auf seiner Agenda.

Im Anschluss diskutiert das mit Curth-C. Flatow, FAP Group, Sascha Klaus, Berlin Hyp, Prof. Dr. Nico Rottke, RQI Immobilien und Thomas Wiegand, Cerberus, hochkarätig besetzte Opening Panel moderiert von Dr. Kati Beckmann, Greenberg Traurig, das Thema "Den gordischen Knoten bei Transaktionen zerschlagen - Wie Kreditnehmer und Finanzierer zusammenfinden können".

Im weiteren Verlauf des Konferenztages stehen zahlreiche weitere lebhafte und informative Talks, Vorträge und Panels mit Meinungsmachern und relevanten Entscheidern der Kredit- und Immobilienwirtschaft auf dem Programm, ehe zu Beginn des großen Get-together am Abend beim "Generation Talk" die Frage im Mittelpunkt steht, wie das gegenseitige Lernen von jüngerer und erfahrenerer Generation in für alle fruchtbare Bahnen gelenkt werden kann.

Die Veranstaltung richtet sich an Investment- und Asset Manager, Projektentwickler, Bestandshalter aller Nutzungsarten, institutionelle Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen, Fach- und Führungskräfte von Kreditinstituten aus den Bereichen Immobilienfinanzierung und Business Development, Vertreter von Immobilien-Kapitalanlagegesellschaften sowie Rechtsanwälte und Berater mit immobilienwirtschaftlichem Schwerpunkt.

Ziel von Targa Communications, einer Kommunikationsagentur für Unternehmen der Immobilien- und Finanzwirtschaft, ist es, den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Marktakteuren zu fördern und ihnen eine Plattform zu bieten, um die Herausforderungen der gewerblichen Immobilienfinanzierung gemeinsam erfolgreich zu bewältigen.

Weitere inhaltliche Schwerpunkte und Details zur Veranstaltung sind im beigefügten Programm und unter: https://realestatefinanceday.de/ zu finden.

Original-Content von: Targa Communications, übermittelt durch news aktuell