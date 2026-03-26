Holzmann Medien GmbH & Co. KG

"Wir arbeiten an einer Verbesserung der Notfallversorgung mit sofort verzehrbaren Lebensmitteln"

Bundeslandwirtschaftsminister Rainer betont Krisenfestigkeit und wirbt für heimische Produkte

Bad Wörishofen (ots)

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) sieht Deutschland bei der Lebensmittelversorgung auch in Krisenzeiten gut aufgestellt. "Bei uns muss sich niemand Sorgen machen, dass es nicht genug sichere und hochwertige Lebensmittel gibt", sagte der Metzgermeister im Interview mit der 'Deutschen Handwerks Zeitung' (DHZ). Zugleich arbeitet sein Haus gemeinsam mit dem Handel an einem zusätzlichen Sicherheitsnetz für den Ernstfall.

Für eine stabile Versorgung setzt Rainer auf starke regionale Strukturen und das Lebensmittelhandwerk. Dezentrale Verarbeitung und funktionierende Wertschöpfung vor Ort seien entscheidend - eine Lehre auch aus der Corona-Pandemie.

Gleichzeitig wirbt der Minister für mehr Wertschätzung heimischer Erzeugnisse. Deutsche Lebensmittel stünden für hohe Qualität, würden aber zu selten nachgefragt. Hier brauche es ein Umdenken hin zu mehr "Made in Germany". "Wir müssen wieder lernen, dass unser deutscher Käse, Schinken und Wein unglaublich toll ist und hervorragend schmeckt", so Rainer.

Als Handwerksmeister in der Bundesregierung will der Minister dabei bewusst seine praktische Erfahrung einbringen. Verständnis für betriebliche Realität solle sich auch in der Politik stärker widerspiegeln.

Das Interview im Wortlaut unter: https://www.dhz.net/rainer

Original-Content von: Holzmann Medien GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell