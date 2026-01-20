Ludwig-Maximilians-Universität München

Uniluft schnuppern beim Campustag der LMU am 31. Januar

Am Samstag, den 31. Januar 2026, lädt die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) zum Campustag ein. Von 9 bis 16 Uhr haben Studieninteressierte, Eltern und Lehrkräfte die Gelegenheit, die Universität kennenzulernen und sich umfassend über das Studienangebot sowie die Rahmenbedingungen eines Studiums an der LMU zu informieren.

Beim Campustag öffnen sich die Türen des historischen Hauptgebäudes am Geschwister-Scholl-Platz: In Vorträgen, Schnuppervorlesungen und Workshops stellen Lehrende und Studierende ihre Fachbereiche vor und geben Einblicke in Inhalte, Anforderungen und Perspektiven der Studiengänge. An zahlreichen Infoständen besteht zudem die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Fächer und Einrichtungen.

Neben den Fachbereichen informieren die zentralen Serviceeinrichtungen der LMU unter anderem zu Bewerbung und Zulassung, Studienfinanzierung, Auslandsaufenthalten sowie zum Studieren in besonderen Lebenslagen. Auch externe Partner wie Stipendiengeber und Fördergesellschaften sind vor Ort und stellen ihre Unterstützungsangebote vor.

Der Campustag richtet sich an alle, die sich für ein Studium interessieren - unabhängig davon, ob sie sich noch orientieren oder bereits eine konkrete Studienentscheidung getroffen haben. Für den Besuch der Infostände und der meisten Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich. Für einzelne, besonders stark nachgefragte Programmpunkte kann aufgrund begrenzter Platzkapazitäten eine Voranmeldung notwendig sein. Schulklassen werden gebeten, sich vorab anzumelden.

LMU-Campustag

Samstag, 31. Januar 2026, von 9 bis 16 Uhr

Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München

Weitere Informationen sowie das vollständige Programm finden Sie auf der Website der LMU unter:

https://ots.de/vULhj8

