Mobil Krankenkasse

Gesunder Schlaf digital begleitet

Mobil Krankenkasse erweitert digitales Gesundheitsangebot um Schlaf-Coaching Sonoa

Hamburg (ots)

Gesunder Schlaf ist eine der wichtigsten Säulen für körperliches und mentales Wohlbefinden. Doch viele Menschen leiden unter Ein- oder Durchschlafproblemen, ohne die Ursachen zu kennen. Mit Sonoa bietet die Mobil Krankenkasse nun ein digitales Gesundheitsprogramm, das Versicherte dabei unterstützt, ihre Schlafqualität nachhaltig zu verbessern.

Wenn die Tage kürzer werden und das Licht schwindet, fühlen sich viele Menschen dauerhaft müde und finden nachts trotzdem keinen Schlaf. Das digitale Coaching Sonoa, das die Mobil Krankenkasse ihren Versicherten ab sofort zwölf Monate kostenfrei zur Verfügung stellt, setzt genau hier an: Es hilft, den eigenen Schlaf besser zu verstehen, ungünstige Gewohnheiten zu verändern und Schritt für Schritt zu mehr Erholung zu finden. Nach einer persönlichen Analyse erstellt die App einen individuellen Plan, der Bewegung, Ernährung und Stressmanagement gezielt miteinander verbindet. Begleitet wird das Programm von Meditationen, Achtsamkeitsübungen und Schlaftrainings, die neue Routinen fördern und Schlafstörungen langfristig lindern können.

Ein digitaler Coach unterstützt kontinuierlich mit Motivation, Tipps und Fortschrittsfeedback. Schlafdaten können über kompatible Geräte erfasst und übersichtlich visualisiert werden, sodass Veränderungen im Schlafverhalten leicht nachvollziehbar bleiben. "Mit Sonoa setzen wir auf ein digitales Programm, das sich nahtlos in den Alltag integrieren lässt", so Anja Hebbelmann, Referentin für Versorgungsinnovationen bei der Mobil Krankenkasse. "Unser Ziel ist es, Schlafproblemen frühzeitig zu begegnen und mit evidenzbasierten Methoden wirksam gegenzusteuern."

Sonoa steht Versicherten der Mobil Krankenkasse ab 18 Jahren, die unter Schlafproblemen leiden, kostenfrei für zwölf Monate zur Verfügung. Das Programm wurde speziell entwickelt, um den Zugang zu wissenschaftlich fundierter Schlafunterstützung zu erleichtern und Betroffenen eine flexible, persönliche Begleitung auf dem Weg zu erholsamem Schlaf zu bieten.

Weitere Informationen zu dem Programm und zur Anmeldung finden Interessierte unter mobil-krankenkasse.de/sonoa

Original-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell