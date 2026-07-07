Baker Tilly

Baker Tilly China Desk wächst auf 3 Partner: Integrierte Steuer- & Rechtsberatung und erste Anlaufstelle für chinesische Unternehmen

Frankfurt am Main (ots)

Steuerberaterin Xiaolun Heijenga schließt sich Baker Tilly mit ihrer Tax-Boutique an

Rechtsanwalt Hui Zhao wechselt von Eversheds Sutherland

Führende integrierte Steuer- und Rechtsberatung bei Investitionen und M&A-Transaktionen zwischen China, Deutschland und Europa

Baker Tilly baut seine Expertise weiter aus und positioniert sich als erste Anlaufstelle in Deutschland für die steuerliche und rechtliche Begleitung grenzüberschreitender Aktivitäten mit China: Die internationale Beratungs- und Prüfungsgesellschaft integriert die FAM Tax GmbH in ihre Organisation. Damit schließt sich die renommierte Steuerberaterin Xiaolun Heijenga als neue Partnerin gemeinsam mit ihrem zehnköpfigen Team Baker Tilly an. Gleichzeitig wechselt mit Rechtsanwalt Hui Zhao einer der profiliertesten Gesellschaftsrechtler und Berater für deutsch-chinesische Unternehmenstransaktionen von Eversheds Sutherland zu Baker Tilly. Das Baker Tilly China Desk wird damit zu einer der größten integrierten Steuer- und Rechtsberatungseinheiten in Deutschland für die Begleitung chinesischer Unternehmen.

China-Geschäft wichtiger Bestandteil der Baker Tilly Wachstumsstrategie

"Für chinesische Unternehmen sind Deutschland und Europa wesentliche Zielmärkte. Gleichzeitig steigen die steuerlichen Anforderungen in der Strukturierung und Umsetzung. Mit Xiaolun Heijenga, die auch die Leitung des Baker Tilly China Desks Tax übernehmen wird, gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin dazu, die dieses Geschäft nicht nur versteht, sondern aktiv gestaltet", sagt Managing Partner Oliver Hubertus.

Der Zugang chinesischer Unternehmen zum deutschen und europäischen Markt, Investitionsstrukturen, laufende steuerliche Anforderungen sowie internationale Transaktionen verlangen nach einem tiefen Verständnis der jeweiligen Steuer- und Rechtssysteme: "Die enge wirtschaftliche Verflechtung und das Handelsvolumen zwischen China, Deutschland und Europa nehmen stetig weiter zu. Mit unserem Baker Tilly China Desk bieten wir eine fundierte, grenzüberschreitende Beratung aus einer Hand an, die alle relevanten rechtlichen und steuerrechtlichen Aspekte der jeweiligen Länder abdeckt. Wir sind ein verlässlicher Partner für die internationalen Wachstums- und Investitionsvorhaben unserer Mandanten. Mit unserem neuen Partner, Rechtsanwalt Hui Zhao, und seiner langjährigen Erfahrung in Corporate-, M&A- und Commercial-Mandaten mit China-Bezug unterstreichen wir unsere Ambition in diesem Marktsegment", sagt Managing Partner Dr. Thomas Gemmeke.

Gemeinsam mit Baker Tilly Partner und Rechtsanwalt Yan Zhang, Head of China Desk Legal, sollen die beiden neuen Partner das Baker Tilly China Desk weiter ausbauen, das nun mit über 20 Steuer- und Rechtsexperten in diesem Bereich zu den schlagkräftigsten Einheiten für chinesische Unternehmen in Deutschland gehört.

Xiaolun Heijenga: Nach Stationen bei EY, Deloitte und WTS zu Baker Tilly

Steuerberaterin Xiaolun Heijenga steht seit mehr als 25 Jahren für Steuerberatung im deutsch-chinesischen Kontext und gilt als eine der führenden Expertinnen in diesem Bereich. Nach Stationen bei EY und Deloitte leitete sie zuletzt als Partnerin bei WTS den Bereich "China-Business in Deutschland". In dieser Funktion beriet sie vor allem chinesische Unternehmen bei Investitionen in Deutschland - von der Gründung über laufende steuerliche Fragestellungen bis zu komplexen M&A-Transaktionen. 2025 übernahm sie als Carve-out das China-Business von WTS und brachte das gesamte Team in die von ihr neu gegründete FAM Tax GmbH ein, die sich nun Baker Tilly anschließt.

Hui Zhao: Mehr als 20 Jahre Beratung chinesischer Staats- und Privatunternehmen bei Investitionen in Deutschland und Europa

Rechtsanwalt Hui Zhao begann seine juristische Laufbahn 2001 bei White & Case in Brüssel. Es folgten Stationen bei internationalen Wirtschaftskanzleien in Schanghai und Frankfurt, unter anderem bei Noerr und King & Wood Mallesons, wo er als Equity Partner das China-Geschäft maßgeblich mitprägte. In gleicher Rolle und Verantwortung war er zuletzt bei Eversheds Sutherland tätig. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung berät Zhao chinesische Staats- und Privatunternehmen bei Investitionen in Deutschland und Europa, insbesondere bei M&A-Transaktionen sowie der laufenden gesellschafts- und handelsrechtlichen Begleitung nach dem Markteintritt. Seine Beratung verbindet tiefe Marktkenntnis mit langjähriger Erfahrung in grenzüberschreitenden Mandaten.

Gezielter Ausbau attraktiver, internationaler Geschäftsfelder

Chinesische Unternehmen in Deutschland zu begleiten und der Ausbau dieses Geschäfts fügen sich nahtlos in die Gesamtstrategie von Baker Tilly ein: Nach der Entscheidung, den bisherigen Wachstumskurs weiterhin als rein partnerschaftlich geführtes Unternehmen eigenständig fortzusetzen, setzt das Unternehmen gezielt auf den Zugang profilierter Partnerinnen und Partner und spezialisierter Teams mit besonderem Fokus auf attraktive, vornehmlich internationale Geschäftsfelder.

Baker Tilly Steuerberatungsbereich auf dem Weg zur Tax-Boutique

Baker Tilly entwickelt seinen Steuerberatungsbereich konsequent weiter zur Tax-Boutique. Den Weg dorthin hat das Unternehmen als zentrale Zielsetzung in der Strategie "BT28" exakt beschrieben: "Unseren bestehenden Top-Talenten und Leistungsträgern sowie externen Zugängen bieten wir als 'Wachstumsplattform' eine optimale Struktur und Governance für ihre weitere Entwicklung. Hochspezialisierte Einheiten integrieren wir über klar definierte Zeitkorridore vollumfänglich und nachhaltig in unsere Organisation und erreichen so gemeinsam maximalen Erfolg", sagt Oliver Hubertus.

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