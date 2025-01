DRF Luftrettung

Christoph 100 mit Rettungswinde im Einsatz

Bild-Infos

Download

Filderstadt (ots)

Der in Berlin-Buch stationierte Rettungshubschrauber Christoph 100 der DRF Luftrettung ist seit heute mit einer fest installierten Rettungswinde ausgestattet. Damit steht in Berlin erstmals ein ziviles Luftrettungsmittel mit dieser Spezialausrüstung zur Verfügung, die es ermöglicht, Menschen in unwegsamem Gelände oder schwierigen Einsatzsituationen noch schneller zu retten. Alle Piloten, Co-Piloten, Notfallsanitäter und Notärzte der Station Berlin-Buch wurden in den vergangenen Monaten umfangreich geschult.

"Von der Neuerung werden vor allem Patienten in Berlin und dem Umland profitieren", erklärt Tim Saueressig, Stationsleiter der DRF Luftrettung in Berlin-Buch. "Auch wenn viele die Windenrettung vor allem mit alpinen Einsätzen in Verbindung bringen, bietet sie ebenso in bewaldeten, wasserreichen oder auch urbanen Gebieten - wie in der Metropole Berlin - entscheidende Vorteile." Notarzt und Notfallsanitäter können mit der Winde direkt an schwer zugängliche Einsatzstellen abgeseilt werden, um lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Anschließend wird der Patient sicher nach oben gewincht und schnell und schonend in ein geeignetes Krankenhaus geflogen, auch über weitere Entfernungen hinweg. "Diese Technik spart wertvolle Zeit und kann in lebensbedrohlichen Notfällen den entscheidenden Unterschied machen", so Saueressig.

Intensives Training für die Besatzung

Der Einsatz der Rettungswinde erfordert ein hohes Maß an Teamarbeit und Präzision. Deshalb wurde die gesamte Crew von Christoph 100 in den vergangenen Monaten intensiv geschult. Die Co-Piloten, die als Windenoperator fungieren, durchliefen zunächst eine Grundausbildung. Anschließend trainierten sie gemeinsam mit den Piloten sowie den Notärzten und Notfallsanitätern der Berliner Feuerwehr und des Bundeswehrkrankenhauses umfassend die komplexen Abläufe der Windenrettung.

"Die Rettung mit der Winde erfordert ein perfekt eingespieltes Team, das in jeder Situation schnell und sicher handeln kann", betont Saueressig. "Christoph 100 hat sich seit seiner Indienststellung vor einem Jahr bereits als Luftrettungsmittel in der Hauptstadt bewährt und bislang rund 2.000 Einsätze geleistet. Wir freuen uns, dass der Einsatz der Rettungswinde uns eine weitere Möglichkeit gibt, Patienten in schwierigen Situationen schnell und effektiv zu versorgen."

Die Station Berlin-Buch

Beauftragt durch die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport, hat die DRF Luftrettung am 2. Januar 2024 den Dienstbetrieb von Christoph 100 in Berlin-Buch aufgenommen. Die Station ist ganzjährig von 6:00 Uhr morgens bis 22:00 Uhr einsatzbereit. Einsätze in der Dunkelheit fliegen die Piloten mit Nachtsichtgeräten, sogenannten Night Vision Goggles. Christoph 100 wird als schneller Notarztzubringer in der Notfallrettung alarmiert. Einsatzorte im Umkreis von 60 Kilometern kann die rot-weiße Maschine, die mit zwei Piloten, einem Notarzt und einem Notfallsanitäter besetzt ist, in maximal 15 Flugminuten erreichen. Darüber hinaus kann Christoph 100 bei Bedarf für Intensivtransporte zum Einsatz kommen.

Über die DRF Luftrettung

Die DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Von 32 Stationen an 30 Standorten in Deutschland aus starten die Hubschrauber und Ambulanzflugzeuge der gemeinnützigen Organisation zu ihren Einsätzen. Hierzu gehören Einsätze in der Notfallrettung, Verlegungsflüge von kritisch kranken oder verletzten Personen zwischen Kliniken und Rückholungen von Patientinnen und Patienten aus dem Ausland. An 13 der Hubschrauberstationen sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an zwei weiteren ist die Besatzung im Tagbetrieb mit erweiterten Randzeiten einsatzbereit. An vier Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz. Insgesamt leistete die DRF Luftrettung 36.413 Einsätze im Jahr 2023. Mehr Informationen unter www.drf-luftrettung.de

Original-Content von: DRF Luftrettung, übermittelt durch news aktuell