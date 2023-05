CIVIS Medienstiftung

CIVIS CINEMA AWARD | Publikumspreis für europäische Filmproduktionen: 2. bis 7. Mai 2023 - mitmachen, abstimmen und gewinnen

Köln (ots)

Auch dieses Jahr zeichnet der CIVIS CINEMA AWARD europäische Filmproduktionen im deutschen Kino zu den Themen Migration, Integration, kulturelle Vielfalt und - verbunden damit - gesellschaftlicher Zusammenhalt aus. Das Publikum kann über fünf Filme abstimmen.

Unter kinopreis.civismedia.eu stehen ab sofort bis zum 7. Mai zur Auswahl:

Holy Spider Ali Abbasi (Profile Pictures | One Two Films | Alamode/Filmagentinnen) Link

Igor Levit. No Fear Regina Schilling (zero one film | Piffl Medien GmbH) Link

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush Andreas Dresen (Pandora Film Produktion | Pandora Film Verleih) Link

Rheingold Fatih Akin (bombero international | Warner Bros. Film Productions Germany | Warner Bros. Entertainment GmbH) Link

Sonne und Beton David Wnendt (Seven Elephants, Constantin Film | Constantin Film Verleih) Link

Unter den Teilnehmer:innen des Publikumsvotings verlost CIVIS attraktive Preise: ein Wochenende in Berlin mit Besuch der Deutschen Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen - sowie Kino- und Restaurantgutscheine.

Der Gewinner/die Gewinnerin des CIVIS CINEMA AWARD wird im Rahmen der Aufzeichnung des CIVIS Medienpreises 2023 bekannt gegeben. Die Aufzeichnung ist für Freitag, 6. Juni 2023, geplant und wird per Livestream direkt übertragen. Natalie Amiri moderiert die Sendung. Ausgestrahlt wird die CIVIS Preisverleihung am Sonntag, 11. Juni 2023, um 23:35 Uhr in der ARD/Das Erste sowie ab Samstag, 10. Juni 2023, in der ARD-Mediathek.

Mit dem CIVIS CINEMA AWARD möchte die CIVIS Medienstiftung gemeinsam mit ihren Partnern ein publikumswirksames Zeichen setzen: für Integration, Teilhabe und kulturelle Vielfalt - gegen Rassismus und Diskriminierung.

Der CIVIS CINEMA AWARD wird von der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD/Das Erste), der VFF - Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, der Allianz Deutscher Produzenten - Film und Fernsehen, dem Deutschlandradio, ARTE, 3sat, phoenix, der Freudenberg Stiftung, der Open Society Foundations, der WDR mediagroup und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt. Veranstalter ist die CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa.

Folgen Sie CIVIS auf Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

#civis2023

Original-Content von: CIVIS Medienstiftung, übermittelt durch news aktuell