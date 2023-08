BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Sicher sanieren und umbauen: BG BAU auf Fachkongress Bauen im Bestand

Dämmen, Fenster tauschen, Heizung optimieren: In den nächsten Jahren müssen zahlreiche Häuser saniert werden, um die Dekarbonisierung im Gebäudesektor voranzutreiben. Was das fürs Bauhandwerk bedeutet und wie sicheres Arbeiten in Bestandsbauten geht, thematisiert der Fachkongress Bauen im Bestand. Mit dabei sind auch Fachleute der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU).

Am 7. und 8. November 2023 findet in Duisburg der erste Fachkongress zum Bauen im Bestand statt. Die zweitägige Veranstaltung richtet sich an Wohnungs- und Handwerksunternehmen, an Fachleute aus dem Gebäudemanagement, der Planung und Bauleitung sowie an Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren. Im Zentrum des branchenübergreifenden Kongresses stehen Lösungen zur Staub- und Gefahrstoffvermeidung bei Umbau- und Sanierungsarbeiten.

Das Programm umfasst Fachvorträge und Diskussionspanels unter anderem zum Umgang mit Gefahrstoffen wie Asbest und Schimmelpilz sowie zur Baustelleneinrichtung zum Schutz vor Gefahr- und Biostoffen.

Zu den Vortragenden gehören auch zwei Fachleute der BG BAU. Andrea Bonner aus dem Referat Kontaminierte Bereiche / Biostoffe der BG BAU geht in ihrem Fachvortrag insbesondere auf die Herausforderung im Umgang mit Asbest ein. Sie richtet ihren Blick dabei auch über Deutschland hinaus auf die Entwicklung zu Asbest in Europa.

Ebenfalls einen Fachvortrag hält Norbert Kluger, Leiter der Abteilung Stoffliche Gefährdung bei der BG BAU. Er fokussiert in seinem Beitrag den Arbeitsschutz beim Bauen im Bestand und geht der Frage nach, wie sich Handwerkerinnen und Handwerker vor möglichen Gesundheitsgefahren durch Staub und Asbest schützen können.

Das Programm zum Fachkongress Bauen im Bestand und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter https://ots.de/VY0NLg.

