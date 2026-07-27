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HKI

Ofenfertiges Brennholz vom Fachhändler

Frankfurt am Main (ots)

Gesägt, gespalten, getrocknet und bis vor die Haustür geliefert

Wer jetzt seinen Brennholzvorrat auffüllt, startet gut vorbereitet in die Heizsaison. Der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. weist darauf hin, dass regionale Brennholz-Fachhändler dafür kompetente Ansprechpartner sind. Sie bieten ofenfertiges Brennholz und liefern bis vor die Haustür.

Ofenfertiges Brennholz ist gespalten und getrocknet und kann direkt verwendet werden. Damit eignet sich dieses Angebot besonders für Verbraucher, die Brennholz von hoher Qualität nutzen möchten. Regionale Brennholz-Fachhändler haben aktuell ausreichend ofenfertige Ware und können Lieferungen zeitnah durchführen. Der bundesweite Durchschnittspreis liegt je nach Region zwischen 130 und 150 Euro pro Schüttraummeter Buchenholz (Stand: Juli 2026). "Wer frühzeitig bestellt, ist auf der sicheren Seite und macht es zudem dem Fachhändler einfacher, Mengen und Lieferungen zu planen. So ist das Brennholz im Haus, wenn die ersten kalten Tage kommen. Zudem geben die Händler Tipps zur richtige Lagerung und optimalen Anzündmethode", betont Thomas Schnabel, Wirtschaftsreferent beim HKI.

Orientierung beim Einkauf bietet das HKI-Signet "Kooperation sauberes Holzfeuer". Es kennzeichnet qualitätsgeprüftes Brennholz aus regionaler Herkunft und steht zugleich für kurze Transportwege. Für Verbraucher ist das Signet ein Hinweis auf geprüfte Qualität und regionale Herkunft.

Vorsicht vor Fake-Shops

Wird Brennholz über das Internet bestellt, sollte man auf vollständige Kontaktdaten, ein klares Liefergebiet und nachvollziehbare Preisangaben achten. Seriöse Fachhändler benennen Holzart, Scheitlänge, Restfeuchte und Mengeneinheit. Vorsicht gilt, wenn ausschließlich Zahlung per Vorkasse verlangt wird, Kontaktdaten unvollständig sind, ausländische Kontoverbindungen angegeben werden oder die Preise deutlich unter dem marktüblichen Niveau liegen.

Weitere Informationen zum richtigen Heizen mit Holz, zur Brennstoffqualität und zum HKI-Signet "Kooperation sauberes Holzfeuer" unter www.ratgeber-ofen.de sowie www.bundesverband-brennholz.de und www.richtigheizenmitholz.de

Kontakt:

HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.
Thomas Schnabel
Referent Politik und Wirtschaft
Amelia-Mary-Earhart-Straße 12
D-60549 Frankfurt am Main
Tel.: +49 173 37 81 872
E-Mail: schnabel@hki-online.de

Original-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell

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