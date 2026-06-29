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Regionale Holzbrennstoffe stärken die private Wärmeversorgung

Frankfurt am Main (ots)

Stabile Preise, gute Verfügbarkeit und kurze Wege: Brennholz und Pellets bleiben planbare Bausteine der privaten Wärmeversorgung

Internationale Krisen, fragile Lieferketten und schwankende Energiepreise zeigen, wie wichtig verlässliche Wärmequellen im eigenen Haushalt sind. Während Öl und Gas stark von globalen Märkten abhängen, sind Brennholz und Pellets regionale Brennstoffe: Sie sind gut verfügbar, lagerfähig und können als regenerative Brennstoffe bestehende Heizsysteme im privaten Wärmemix ergänzen. Darauf weist der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. hin.

Ruhige Marktlage, stabile Preise

Die Marktlage bleibt stabil. Nach einer HKI-Umfrage unter 30 staatlichen Forstämtern in Deutschland kann die aktuelle Nachfrage vollständig bedient werden. Auch beim ofenfertigen Brennholz aus dem Handel zeigt sich ein konstantes Preisniveau: Im März 2026 lag Buchenholz bei rund 130 Euro, Fichtenholz bei rund 85 Euro je Schüttraummeter. Brennholz bleibt damit für Verbraucher gut verfügbar und kalkulierbar.

Restholz sinnvoll nutzen

Für die Wärmeerzeugung werden überwiegend Sortimente eingesetzt, die bei der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder regelmäßig anfallen und stofflich nicht oder nur eingeschränkt nutzbar sind. Dazu zählen schwächeres Holz, Kronenholz, Durchforstungsholz sowie Holz aus Pflege- und Schadensereignissen. Auch Pellets werden aus Reststoffen der Holzverarbeitung hergestellt. Beide Brennstoffe sind im Vergleich zu fossilen Energieträgern wirtschaftlich gut planbar. So lagen die Preise für Pellets in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt um 25 bis 29 Prozent unter denen von Heizöl und Erdgas.

"Die stabile Marktlage ist das Ergebnis eines veränderten Verbraucherverhaltens. Viele Haushalte planen heute vorausschauender und bedarfsgerechter, statt kurzfristig große Mengen nachzufragen. Trotzdem ist der Brennstoffhandel jederzeit in der Lage zu liefern. Das stärkt die eigene Versorgungssicherheit und sorgt für Stabilität im Markt", erklärt Thomas Schnabel, Wirtschaftsreferent beim HKI.

Eine moderne Holzfeuerung kann bestehende Heizsysteme gezielt ergänzen und entlasten sowie die Wärmeversorgung im eigenen Haushalt unabhängiger und planbarer machen. Entscheidend hierbei sind ein effizienter Ofen, sachkundige Bedienung und qualitativ hochwertige Brennstoffe aus der Region. Weitere Informationen unter www.ratgeber-ofen.de

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