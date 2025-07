Shelter Now Germany e.V.

Afghanistan: Shelter Now startet Nothilfe für Rückkehrerfamilien aus dem Iran

Grundversorgung für über 6.000 Menschen wird für einen Monat gesichert

Braunschweig (ots)

Shelter Now reagiert auf die dramatische humanitäre Lage in Afghanistan mit einem gezielten Nothilfeprojekt: In der Provinz Kabul erhalten 900 besonders gefährdete Familien, die kürzlich aus dem Iran abgeschoben wurden, dringend benötigte Nahrungsmittelpakete.

Allein im Juni kehrten laut den Vereinten Nationen über 280.000 Afghanen aus dem Iran zurück, da die politischen Spannungen und eine anti-afghanische Stimmung dort zunehmen, wie es hieß. Viele dieser Menschen reisen demnach über die Grenzübergänge in der Provinz Herat nach Afghanistan ein - mit dem Ziel, in Kabul Sicherheit und Perspektiven zu finden.

Die meisten Rückkehrer sind im Iran geboren und aufgewachsen, kommen mittellos an, und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die ohnehin überlastete Hauptstadt Kabul könne die Neuankömmlinge kaum versorgen, schildert Matthias Stechert, Geschäftsführer von Shelter Now Germany e.V.: "Die Menschen kommen mit leeren Händen, hungrig und verzweifelt. Ohne schnelle Hilfe drohen Unterernährung, Krankheit und soziale Not".

Das Hilfsprogramm umfasst die Verteilung von Nahrungsmittelpaketen an 900 Familien mit insgesamt rund 6.300 Personen. Jedes Paket enthält: 50 kg Mehl, 24 kg Reis, 5 kg Bohnen, 5 Liter Speiseöl, 5 kg Zucker und 2 kg Tee. Die Pakete sichern nach Angaben von Shelter Now die Grundversorgung einer Familie für etwa einen Monat.

Vorrang bei der Verteilung haben die am meisten gefährdeten Familien, erläutert Stechert. Dies seien Haushalte mit weiblichem Familienvorstand, älteren oder kranken Angehörigen sowie Familien ohne Einkommen oder Unterkunft.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 108.000 Euro. Shelter Now bittet um Spenden, um die Umsetzung der Hilfe sicherzustellen.

Shelter Now ist ein internationales Hilfswerk mit Koordinierungsbüro in Deutschland. Von 1983 bis 2016 war es in Pakistan tätig. 1988 begann die Arbeit in Afghanistan, 2014 in der Autonomen Region Kurdistan (Nord-Irak). Der Name der Organisation in Deutschland lautet "Shelter Now Germany e.V.". Shelter Now finanziert seine Hilfsaktionen zu einem großen Teil aus privaten Spenden. Die effiziente und projektbezogene Verwendung der Mittel wird Shelter Now durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) mit dem Spendensiegel bescheinigt.

Spendenkonto: Norddeutsche Landesbank, IBAN DE65 2505 0000 0002 5230 58

Original-Content von: Shelter Now Germany e.V., übermittelt durch news aktuell