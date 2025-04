Shelter Now Germany e.V.

Shelter Now bereitet benachteiligte Jungen in Afghanistan auf die Arbeitswelt vor

In Trainingskursen lernen Teilnehmer verschiedene Handwerke kennen

Braunschweig (ots)

Mit Trainingskursen in verschiedenen Berufen unterstützt das internationale christliche Hilfswerk Shelter Now benachteiligte Jungen in Afghanistan bei der Integration in die Arbeitswelt. In einem Ausbildungszentrum in der Provinzhauptstadt Faizabad werden jeweils 10 bis 15 Jungen theoretisch und praktisch zum Beispiel in Fahrradreparatur, Malerei oder im Elektrohandwerk unterrichtet, wie der deutsche Shelter Now-Direktor Matthias Stechert berichtet. Mit rund 43.000 Euro aus Spendengeldern fördert Shelter Now den Betrieb des Zentrums im Ausbildungsjahr 2025/26.

Zu den Inhalten der Kurse zählen außerdem Grundkenntnisse unter anderem in der Tischlerei, im Klempnerhandwerk, im Schneidern und Gärtnern. Viele der Teilnehmer leben in einem Waisenhaus für 200 Jungen zwischen fünf und 16 Jahren, die ihre Eltern durch Krieg, Krankheit oder Armut verloren haben. Andere kommen aus armen Familien in der Stadt Faizabad. Während der Schulklassen 9 und 10 absolvieren sie Kurseinheiten von mehreren Monaten.

"Die praxisnahe Ausbildung soll den jungen Männern ermöglichen, später entweder in einem bestehenden Unternehmen zu arbeiten oder ein eigenes zu gründen", sagt Matthias Stechert. Wer mitmachen wolle, müsse Interesse an den Arbeitsfeldern zeigen, lernbereit und engagiert sein. Dafür bekomme er nach Abschluss des Kurses ein Zertifikat, so der Shelter Now-Direktor.

Faizabad ist die Hauptstadt der Provinz Badakhshan, einer armen und geografisch abgelegenen Region im Norden Afghanistans. Hier hatte Shelter Now vor rund zehn Jahren mit einem Kurs im Schneiderhandwerk das Programm zur Berufsvorbereitung begonnen. Es war anfangs nur für Bewohner des Waisenhauses gedacht, öffnete sich aber rasch für benachteiligte Jungen aus der ganzen Stadt. Das Waisenhaus erhält zudem seit langer Zeit finanzielle Unterstützung des Hilfswerks für Lebensmittel, Heizmaterial und Gehälter.

Spendenkonto: Norddeutsche Landesbank, IBAN DE65 2505 0000 0002 5230 58

Shelter Now ist ein internationales Hilfswerk mit Koordinierungsbüro in Deutschland. Von 1983 bis 2016 war es in Pakistan tätig. 1988 begann die Arbeit in Afghanistan, 2014 in der Autonomen Region Kurdistan (Nord-Irak). Der Name der Organisation in Deutschland lautet "Shelter Now Germany e.V.". Shelter Now finanziert seine Hilfsaktionen zu einem großen Teil aus privaten Spenden. Die effiziente und projektbezogene Verwendung der Mittel wird Shelter Now durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) mit dem Spendensiegel bescheinigt.

Original-Content von: Shelter Now Germany e.V., übermittelt durch news aktuell