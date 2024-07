Hochschule Fresenius

Traum von einer internationalen Karriere? Der Fast Track Master Degree der Hochschule Fresenius und der Arizona State University macht es ab Oktober 2024 möglich

Ab Oktober 2024 bietet die Hochschule Fresenius (HSF) in Kooperation mit der Arizona State University (ASU) einen innovativen Fast Track Master Degree an. Dieses Programm ermöglicht es Studierenden, in nur drei Semestern einen angesehenen Masterabschluss zu erwerben. Dazu absolvieren sie einen Zertifikatskurs an der HSF und ein verkürztes Masterstudium an der renommierten Arizona State University.

Ein schneller Weg zum Erfolg

Das Programm kombiniert ein Semester an der HSF mit einem Jahr an der ASU. Das Jahr an der ASU kann entweder vor Ort in den USA oder flexibel online absolviert werden, auch ein berufsbegleitendes Studium ist möglich.

Erstklassige Programme an der Thunderbird School of Global Management

Der US-Teil des Programms wird von der renommierten Thunderbird School of Global Management der ASU durchgeführt. Zwei erstklassige Programme stehen zur Auswahl:

- Thunderbird Master in Global Management (MGM) am Tempe Campus

- Thunderbird Master in Leadership & Management (MLM) - Online

Der Turboboost für die Zukunft

Die Thunderbird School of Global Management an der Arizona State University ist die weltweit führende Institution für globale Führungs-, Management- und Wirtschaftsausbildung. Thunderbird ist auch ein globales Netzwerk von Führungskräften, Managern, Unternehmern und Intrapreneuren im privaten und öffentlichen Sektor, die die Vision der Schule von umfassendem und nachhaltigem Wohlstand weltweit vorantreiben.

Exzellente Anerkennung und globale Netzwerke

Die Thunderbird School of Global Management ist im QS International Trade Rankings (2023, 2024) weltweit die Nummer 1 im internationalen Handel. Sie liegt damit vor Harvard, Penn (Wharton) und IMD. Zudem ist sie laut Times Higher Education/The Wall Street Journal Business Schools Report 2019 für den Master of Global Management-Abschluss weltweit auf Platz 1. Mehr Infos: https://thunderbird.asu.edu/about/rankings-and-accreditation

Starke Partnerschaft

Der Fast Track Master Degree erweitert und vertieft die Kooperation der Hochschule Fresenius und der Arizona State University. Die zwei Branchengrößen haben jüngst ihre Kompetenzen vereint. Die ASU ist eine internationale Top-Universität, was sich unter anderem in folgenden Rankings zeigt: Im Bereich Innovation belegt die ASU neun Jahre in Folge Platz 1 in den USA vor Universitäten wie MIT und Stanford (U.S. News & World Report, 2016-2024) und rangiert ebenso auf dem ersten Platz für die besten Online-Bachelorstudiengänge im Bereich Wirtschaft. Neben vielen anderen Auszeichnungen ist die ASU laut Times Higher Education Nummer 1 in den USA und Nummer 2 weltweit für globalen Einfluss in Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und Stewardship. Zum Lehrkörper der ASU gehören fünf Nobelpreisträger und zehn Pulitzer-Preisträger.

Über die Hochschule Fresenius

Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 18.000 Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine 175-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, Fernlehre sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Weitere Informationen: https://www.hs-fresenius.de/lp/asu/

