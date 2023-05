Hochschule Fresenius

Neuer Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius: Mindfulness & Leadership

Berlin (ots)

Ab Wintersemester 2023/24 bietet die Hochschule Fresenius den neuen Masterstudiengang "Mindfulness & Leadership (M.Sc.)" in Berlin an. In dem englischsprachigen Studiengang werden die Themen Achtsamkeit und Führung miteinander verbunden. Der Studiengang wird in dieser Form erstmalig in Deutschland angeboten.

Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Sie erhöht einerseits die Produktivität von Unternehmen, gleichzeitig aber auch Tempo und Stress im Arbeitsalltag. Die Arbeit von zu Hause aus gibt Mitarbeitenden Flexibilität, erschwert aber auch die Erholung in der Freizeit, was zu Motivationsverlust und schlechteren Leistungen führen kann. Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken, brauchen Unternehmen einen bewussten, achtsamen Führungsstil.

"Wir freuen uns sehr, diesen neuen Studiengang anbieten zu können", sagt die Studiendekanin Prof. Dr. Laube Butler. "Wir sind davon überzeugt, dass achtsame Führung, Empathie und emotionale Intelligenz künftig eine zunehmend wichtige Rolle in der Führungskräfteentwicklung spielen wird. Mit dem neuen Studiengang möchten wir ein deutliches Signal für die Bedeutung mentaler Gesundheit in der Arbeitswelt setzen und eine einzigartige Ausbildungsmöglichkeit in evidenzbasierter Achtsamkeit bieten. Der neue Studiengang "Mindfulness & Leadership (M.Sc.)" ist auf vier Semester ausgelegt und besteht aus verschiedenen Modulen, die von erfahrenen Dozierenden aus den Bereichen Achtsamkeit und Führung geleitet werden. Die Module umfassen unter anderem Themen wie Achtsamkeit im Führungsalltag, Stressbewältigung, emotionale Intelligenz und neurowissenschaftliche Grundlagen von Achtsamkeit. Vermittelt wird den Studierenden die Fähigkeit, ein Bewusstsein für ihre eigene geistige Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu entwickeln, sowie die Fähigkeit, ihr Führungspotenzial zu entfalten. Sie lernen, wie sie unterschiedliche Arten von Achtsamkeitstrainings entwickeln und deren Wirkung wissenschaftlich überprüfen.

Nach erfolgreichem Abschluss des Master-Studiengangs "Mindfulness & Leadership (M.Sc.)" verfügen die Absolvent:innen über vertiefte Kenntnisse der Achtsamkeitsforschung, ein breites Wissen im Bereich Management und Führung, ein umfassendes Repertoire an Instrumenten zur Förderung von Achtsamkeit, Mitgefühl und Empathie und sind in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen im Kontext von Mindful Leadership zu entwickeln.

Dies eröffnet ihnen ein breites Spektrum an vielversprechenden beruflichen Perspektiven. Sie können in den Bereichen Coaching und Führung, Organisationsberatung oder Unternehmensentwicklung, für nationale oder internationale Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen arbeiten oder sich selbständig machen.

Bewerbungen für den Studiengang sind ab sofort möglich. Interessierte können sich auf der Website der Hochschule Fresenius über die Zulassungsvoraussetzungen informieren und ihre Bewerbungsunterlagen einreichen.

Über die Hochschule Fresenius

Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 18.000 Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine 175-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.hs-fresenius.de

