Hochschule Fresenius

Fünfte Folge des Podcast-Specials 175 Jahre Bildung im Namen Fresenius: Der Unternehmerspirit

Idstein (ots)

Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums gibt die Fresenius Bildungsgruppe ein sechsteiliges adhibeo-Podcast-Special heraus. In der fünften Folge sprechen Ludwig Fresenius, Ehrenpräsident und Gesellschafter der Hochschule Fresenius, Mehrheitsgesellschafter und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der COGNOS-Bildungsgruppe und Maximilian Faust, Geschäftsführer Fresenius PIONEER VENTURES, Zentralbereichsleiter und Head of Pioneer Lab, über den Gründerspirit, Unternehmertum und die Zukunft der Bildung.

Carl Remigius Fresenius, Gründervater der Hochschule Fresenius, war ein Pioniergeist, nicht nur auf seinem Fachgebiet der Chemischen Analyse, sondern auch als Unternehmer. 1848 gründete er unter schwierigen finanziellen Bedingungen das Chemische Laboratorium in Wiesbaden und überführte sehr kreativ Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die praktische Anwendung. Und verdiente damit Geld. Sein Erbe ist bis heute in vielerlei Hinsicht spürbar: So ist sein Ururenkel Ludwig Fresenius ein erfolgreicher Multiunternehmer. Auch an die folgenden Generationen wird der Unternehmerspirit weitergegeben: Mit der Gründung des Pioneer Labs und der Pioneer Ventures hat sich die Hochschule Fresenius in den letzten Jahren zu einer der besten Gründerhochschulen Deutschlands entwickelt. Dies bestätigt auch der Gründungsradar des Stifterverbands für die Wissenschaft. Mit einem umfassenden Programm fördert, unterstützt und begleitet das PIONEER LAB gründungswillige Studierende der Hochschule Fresenius.

In der aktuellen Folge des Jubiläumsspecials sind Ludwig Fresenius und Maximilian Faust zu Gast. Sie sprechen über den Gründerspirit, Unternehmertum und wie die Zukunft der Bildung aussehen könnte.

Das sechsteilige adhibeo-Podcast Special "175 Jahre Bildung im Namen Fresenius" wird bis zur Jubiläumsfeier am 31. Mai veröffentlicht und ist eine von vielen Jubiläums-Aktionen.

Der Podcast ist überall dort hörbar, wo es Podcasts gibt oder hier: https://ots.de/LPB7v3.

Über die Hochschule Fresenius

Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit rund 18.000 Studierenden zu den ältesten, größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine 175-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

www.hs-fresenius.de

Original-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuell