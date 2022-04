PENNY Markt GmbH

"Ohne dich lauf ich heut Nacht nicht ein"

PENNY vergibt den "PENNY Unsung Hero-Award" an alle Eishockey-Fans mit speziellem Song

Kooperation mit der Band Münchener Freiheit

Köln/Neuss (ots)

Das gab es noch nie. Mit einem extra neu komponierten sowie eingesungenen Song der Band Münchener Freiheit, erhalten alle Eishockey-Fans den "PENNY Unsung Hero Award", der zum zweiten Mal von Namensgeber PENNY initiiert wurde.

Auch diese Saison 2021/22 stand gerade für die Fans aller 15 Clubs in Zeiten von Corona unter keinem guten Stern. Aufgrund der gesetzlichen Einschränkungen war es den Anhängern im Großteil der Saison erneut nicht möglich, ihre Teams vor Ort und in den Arenen anzufeuern. Parallel dazu war und ist die Unterstützung erstaunlich. So verzichtete eine Vielzahl an Fans zum Beispiel auf die Rückgabe ihrer Dauerkarte, Fan-Clubs organisierten unzählige weitere Aktionen, um ihre Leidenschaft sowie Gemeinsamkeit in diesen herausfordernden Zeiten zu zeigen.

Die Umsetzung sowie Aktivierung zum diesjährigen "PENNY Unsung Hero"-Award dabei ist einmalig. In Kooperation mit der Band Münchener Freiheit wurde das bekannte Lied "Ohne Dich" (Schlaf ich heut Nacht nicht ein), veröffentlicht im Jahr 1986 und seitdem ein erfolgreicher Ohrwurm, neu komponiert und neu eingesungen. Dass der Song zudem auch noch von Spielern aller 15 Clubs gesungen wird, rundet die besondere Aktion ab.

Alex Barta, Spieler der Düsseldorfer EG, sagt: "Ich habe meine Stärken auf dem Eis und eher nicht so sehr im Gesang. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und für die Fans machen wir so etwas natürlich gerne. Die Unterstützung aller Fans von den Rängen hat über eine viel zu lange Zeit extrem gefehlt. Ich hoffe, alle Anhänger freuen sich über den PENNY Unsung Hero und kommen nun zahlreich zu den Playoff-Spielen in die Stadien."

Jörg-Tim Wilhelm, kurz Tim, von der Münchener Freiheit: "Ob in Arenen und Stadien Spitzensport geboten oder Konzerte gegeben werden - erst durch die mitfiebernden und feiernden Fans werden Momente magisch, unvergleichlich und unvergesslich: #nurGEMEiNSAMgehtes und #musikverbindet lauten meine Leitlinien, die zur außergewöhnlichen Aktion der PENNY DEL doch wirklich prima passen! Uns war es eine Ehre und Freude, mit diesen tollen Typen für all' die fantastischen Fans Vollgas zu geben! Schöne Grüße, natürlich im Namen der ganzen Gruppe MÜNCHENER FREiHEiT, und bis hoffentlich bald!"

Marcus Haus, PENNY-Marketingchef: "Auch die zweite von Corona geprägte Saison hat uns allen viel abverlangt. "Ich bin tief von dem beeindruckt, was die Eishockey-Fans in ganz Deutschland in dieser Saison geleistet haben. Sie leben ihre Begeisterung für diesen wundervollen Sport - und das Tag für Tag. Wir bedanken uns mit dem Lied bei allen Fans für die unglaubliche und nicht selbstverständliche Unterstützung der Clubs mit dem PENNY Unsung Hero Award 2022. Auch wenn der Unsung Hero in diesem Jahr ausnahmsweise besungen wird, bleibt er dennoch unser "Unsung Hero".

Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL, ergänzt: "Den Preis haben sich die Fans wahrlich verdient. Wir alle wissen, dass unsere Sportart von der Unterstützung und dem Support der Fans lebt. Die Umsetzung zeigt zudem, dass wir gemeinsam mit PENNY an kreativen Aktionen unsere Freude haben."

Den Song sowie das Video dazu finden Sie hier:

https://youtu.be/VeL-PNTXZR8

