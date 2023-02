Badische Zeitung

Scholz und Meloni: Vorsichtig konstruktiv

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Wie viel Normalität der Kanzler und die italienische Ministerpräsidentin (..) in ihren Presseauftritt legten. Nichts war da zu entdecken von einer spannungsgeladenen Konstellation (...), viel dagegen vom Bemühen um ein konstruktives Arbeitsverhältnis. (...) So sehr der Postfaschistin Meloni mit Skepsis und Vorsicht zu begegnen ist, so erkennbar ist doch, dass sie bisher den Kurs der EU mit Blick auf die Ukraine mitträgt (...) und überhaupt ihre Regierung viele Interessen mit Deutschland teilt. Darauf heißt es aufbauen - nicht ohne die Differenzen in der Migrationsfrage auszuklammern. Für die hat die EU allerdings nicht nur wegen Italien bisher nie eine überzeugende Antwort gefunden. https://www.mehr.bz/khs35m

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell