Badische Zeitung

Das große Taktieren bei der Bürgergeld-Reform

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

(...) Das Problem ist, dass der strittige Teil der Reform verbunden ist mit der dringenden Anhebung der Regelsätze. Zwar hat die Union aus taktischen Gründen angeboten, diese Anhebung isoliert zu beschließen. Die Ampel hält aber aus nicht minder taktischen Gründen am Gesamtpaket fest. Sollte die Union versuchen, zu viel ihrer eigenen Vorstellungen durchzusetzen, werden die Ampelparteien so tun, als betrieben Merz und Co. Blockadepolitik auf dem Rücken der Ärmsten. Auch wenn das nicht stimmt: Dieser Vorwurf wiegt in der Öffentlichkeit schwer. http://mehr.bz/4u3g (BZ-Plus)

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell