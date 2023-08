media control GmbH

Media Control kürt den Sommerbeststeller 2023: "Catch the Billions, Baby!" von J.S. Wonda

J.S. Wonda mit ihrem Buch "Catch the Billions, Baby!" ist der Media Control Sommerbestseller 2023!

Jaden Carter hat der Liebe abgeschworen. Als Scheidungsanwalt hält er weder viel von der Ehe noch von Frauen, die nur an das Geld ihres Gatten gelangen wollen. Als Olivia Bloom vor seiner Kanzlei in seinem Privathaus in Miami Beach auftaucht, weiß er sofort, wer sie ist: eine Heiratsschwindlerin, die sich an seinen Freunden bereichern will. Mit dem Plan, sie zu überführen, übernimmt er ihr Mandat und muss dabei feststellen, dass die hübsche, gerissene junge Frau ihm selbst gar nicht mal so unähnlich ist. Eine Mission treibt Olivia an, die nichts mit Geld zu tun hat. Was ist ihr Geheimnis? Und wieso entwickelt sich aus dem Hass, den Jaden für sie empfindet, Verständnis und schließlich ... ein tiefes Gefühl? Das kann er definitiv nicht gebrauchen. Aber Olivia macht es ihm nicht leicht, ihr zu widerstehen. Denn auch sie merkt, dass sie der Liebe nach ihren vielen gescheiterten Ehen wieder eine Chance geben sollte ...

"Der Sommer-Bestseller von J.S. Wonda "Catch the Billions, Baby!" ist ein Buch der Gefühle, mit viel Intrigen, Glamour und traumhaften Sommervibes. Wir gratulieren J.S. Wonda ganz herzlich zu diesem großartigen Erfolg." Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.

Über Media Control

Media Control ist offizieller Dienstleister für Marktforschung und Bestsellerlisten in Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Buch-Charts, wie Spiegel, Stern, Focus, Zeit, und auch die Börsenblatt-Bestsellerlisten als offizielles Organ der Buchbranche, werden auf Grundlage des Media Control Handelspanels (MC Metis®) ermittelt. Mit über 9.000 Verkaufsstätten und einer Marktabdeckung von 88% verfügt Media Control über das aussagekräftigste Buch-Handelspanel im deutschsprachigen Raum. www.media-control.de

