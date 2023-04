media control GmbH

TikTok und Media Control veröffentlichen die erste offizielle #BookTok Bestsellerliste auf der Leipziger Buchmesse

Bild-Infos

Download

Leipzig/Baden-Baden (ots)

Von der Plattform in den Buchladen: TikTok und Media Control veröffentlichen die erste offizielle #BookTok Bestsellerliste auf der Leipziger Buchmesse

Premiere: Im Rahmen der Leipziger Buchmesse wurde die #BookTok Bestsellerliste erstmals offiziell vorgestellt

Monatliche Bestsellerliste: Die von TikTok gemeinsam mit Media Control ermittelte Rangliste besteht aus den 20 erfolgreichsten Buchtiteln auf TikTok und wird ab sofort monatlich veröffentlicht

Von der Plattform in den Buchladen: Mit der Initiative wird nicht nur das Engagement der großen und weiter rasant wachsenden #BookTok Community aufgezeigt, sondern auch der direkte Einfluss auf die Verkaufszahlen im Buchhandel

Bei TikTok treffen Unterhaltung und Literatur aufeinander - mit großem Erfolg. Die #BookTok Community zählt zu den engagiertesten und am schnellsten wachsenden Communities der Plattform, wovon nicht zuletzt die Aufrufzahlen von Hashtags wie #BookTok (128+ Mrd.), #BookTokGermany (820+ Millionen) oder #BookClub (13+ Mrd.) zeugen. Dabei hat das Engagement der Community nicht nur großen Einfluss auf der Plattform, sondern zeigt sich auch direkt im Buchladen. Deshalb präsentiert TikTok gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen. Media Control auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal die offizielle #BookTok Bestsellerliste, in der künftig einmal pro Monat die erfolgreichsten Buchtitel der Community veröffentlicht werden.

Premiere der #BookTok Bestsellerliste

Mit der #BookTok Bestsellerliste, die heute im Rahmen der Leipziger Buchmesse erstmals vorgestellt wurde, zeigen TikTok und Media Control den Einfluss der #BookTok Community auf die Plattform und die Buchverkäufe auf. Die Erhebungen basieren auf Verkaufszahlen von Media Control und internen Daten von TikTok. So entsteht eine Liste mit den 20 erfolgreichste Buchtiteln des Monats die auf TikTok stattfinden und in der #BookTok Community heiß diskutiert werden. Jeden Monat wird die Bestsellerliste über Media Control sowie direkt in der TikTok App und im offiziellen Newsroom veröffentlicht.

Tobias Henning, General Manager TikTok Germany & Central Eastern Europe sagt:

"Dass TikTok die Popkultur und sogar die gesamte Kulturbranche positiv beeinflusst, sehen wir seit langem im Bereich Musik. Das gleiche Phänomen erleben wir nun auch in der Literaturwelt. Daher freuen wir uns, nach den bereits erfolgreich etablierten TikTok Hot 50 Musik Charts, ab sofort gemeinsam mit Media Control die #BookTok Bestsellerliste herauszugeben und den positiven Einfluss der #BookTok Community auf den Buchhandel zu zeigen."

Ulrike Altig, Geschäftsführerin des Marktforschungsunternehmens Media Control, sagt:

"Die rasante Entwicklung der #BookTok Community hat nicht nur zahlreiche junge Menschen wieder für das Lesen begeistert, sondern auch die Abverkäufe und sogar das Ladenbild im stationären Buchhandel verändert. Das ist für viele Branchen-Expert*innen kein Geheimnis mehr. Wir freuen uns, den Einfluss der TikTok Community auf der Plattform und in den Buchverkäufen mit dieser weltweit einzigartigen Bestsellerliste nun offiziell darzustellen."

Über Media Control

Media Control ist offizieller Dienstleister für Marktforschung und Bestsellerlisten in Deutschland, Österreich und Schweiz

Die Buch-Charts, wie Spiegel, Stern, Focus, Zeit, und auch die Börsenblatt-Bestsellerlisten als offizielles Organ der Buchbranche, werden auf Grundlage des Media Control Handelspanels (MC Metis®) ermittelt. Mit über 9.000 Verkaufsstätten und einer Marktabdeckung von 88% verfügt Media Control über das aussagekräftigste Buch-Handelspanel im deutschsprachigen Raum. www.media-control.de

Über TikTok

TikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unsere Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu bereichern, indem wir ihnen ein kreatives Zuhause geben und ihnen ein authentisches, unterhaltsames und positives Erlebnis bieten. TikTok hat seine globalen Hauptsitze in Los Angeles sowie Singapur und weltweit Büros unter anderem in New York, London, Dublin, Paris, Berlin, Dubai, Jakarta, Seoul und Tokio. www.tiktok.com .

Original-Content von: media control GmbH, übermittelt durch news aktuell