Neue Produkte und gute Gespräche: INSIGHT Health mit neuem Konzept - Roadshow stellt Kundenkreis neueste Diagnose- und Verordnungsdaten vor

Waldems-Esch (ots)

Nachdem es Mitte Mai von seitens CompuGroup Medical "Welcome to the family" hieß, wurde nach nur wenigen Monaten intensiver Zusammenarbeit von INSIGHT Health GmbH das erste gemeinsame Produkt auf Basis von Diagnosedaten vorgestellt, welches die enormen Synergieeffekte beider Unternehmen vereint und verdeutlicht.

Das Konzept einer Roadshow mit einer Veranstaltungsreihe zwischen dem 22. September und dem 6. Oktober in Langenfeld, München und Berlin wurde hierbei bewusst gewählt, um einem großen Kreis an Kunden persönlich die Möglichkeit zu bieten, nicht nur neues über Produktinnovationen der INSIGHT Health und aktuellen Trends am Pharma-Markt zu erfahren, sondern ebenfalls in einem besonderen Forum den Austausch mit Fachkollegen zu suchen.

Getreu dem Leitbild "niemand soll leiden oder sterben, nur weil einmal irgendwann, irgendwo eine medizinische Information fehlt" wurden den Teilnehmenden exklusive Vorabeinblicke in die neueste Datensäule der INSIGHT Health - die bundesweite Verordnungs- und Diagnoserealität von Ärzten - gegeben, sowie neue Analyse- und Erkenntnismöglichkeiten auf Basis von Real-World-Evidence-Daten vorgestellt.

Neben diesem neuen Servicebereich wurden ebenfalls der Substitutionsmonitor als ideale Schnittstelle zwischen Arzt- und Apothekendaten sowie der Pharmacy Cube für den zielgerichteten Vertriebsfokus auf Basis individueller Merkmale noch einmal intensiv vorgestellt und das gesamte Potenzial sowie die Mehrwerte bei der Kombination dieser drei Produkte betont.

Nicht zuletzt stand zudem der persönliche Kontakt im Fokus. So waren alle Gäste eingeladen, der Veranstaltung nach dem offiziellen Teil weiter beizuwohnen und sich mit Kollegen und Besuchern über die neuen Eindrücke auszutauschen, während für das leibliche Wohl gesorgt wurde.

"Unsere erste Roadshow war ein voller Erfolg. Nicht nur zum Inhalt, sondern auch zum Format haben wir äußerst positives Feedback von unseren Gästen bekommen. "Dass wir die Veranstaltung in mehreren Städten anbieten und somit durch die kurzen Anreisewege einem möglichst großen Kreis an Kunden die Teilnahme ermöglichen konnten, freut uns dabei insbesondere", so Christian Bensing, Geschäftsführer bei INSIGHT Health.

INSIGHT Health ist ein Tochterunternehmen der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) und einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin und Wien. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

