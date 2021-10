Insight Health

INSIGHT Health-Kundentagung Österreich: Digitale Transformation in der Pharmabranche

Die diesjährige österreichische INSIGHT Health-Kundentagung fand am 12. Oktober 2021 virtuell und live aus Wien statt. Thematisch war der Blick in die Zukunft gerichtet. Es ging um den Arzneimittelmarkt Post-Corona, die Digitalisierung des Apothekenmarkts und um neue Impulse für den Rx- und OTC-Vertrieb.

Den Auftakt machte Ursula Scheithauer, Head of Austria von INSIGHT Health mit den Ergebnissen der Studie "Das NEUE NORMAL in Pharmamarketing und -vertrieb". Die von dem Datenspezialisten durchgeführte Befragung in der Pharmabranche zeigte zwar in der Arzt- und Apothekenkommunikation einen Innovationsschub durch die Nutzung von Social Media, Online-Seminaren und Videocalls. Dennoch ist eine starke bis mäßige Reduktion des Informationsstandes der Zielgruppen Arzt (87 Prozent) und Apotheken (79 Prozent) aufgrund von weniger Außendienstbesuchen während der Corona-Pandemie festzustellen. Gleichzeitig planen 50 Prozent der Befragten die Außendienstbesuche beim Arzt weiter zu reduzieren. 80 Prozent setzen stattdessen auf mehr Online-Kommunikation. Ein Marktüberblick mit Fokus auf die Wachstumselemente rundete den Vortrag ab: "Insgesamt ist im österreichischen Arzneimittelmarkt 2021 im Vergleich zu den beiden Vorjahren ein positiver Trend zu sehen. Das liegt vor allem daran, dass teure Spezialistenprodukte und Preismodelle das Marktwachstum ankurbeln."

Die umfassende Digitalisierung des Apothekenmarkts im Business-to-Consumer- und Business-to-Business-Bereich thematisierte auch Torsten Roos, Geschäftsführer von INSIGHT Health. "Aufgrund des erhöhten Veränderungsdrucks durch begleitende Megatrends sollten Apotheken und ihre Partner diesen Wandel aktiv und zeitnah gestalten. Die Fokussierung auf digitale Themen sowie Kooperationen sind hierbei erfolgskritisch", so Roos. Er hob zudem hervor, dass Daten essenzieller Teil des anhaltenden Digitalisierungsprozesses und digitaler Applikationen sind.

Passend dazu gab es neue Impulse für den Rx- und OTC-Vertrieb von Hannes Wellacher, Sales Manager bei INSIGHT Health. Zentrale Rolle spielte der Pharmacy Cube. Dieser ist ein Online-Tool, das sowohl über lokale Endgeräte als auch über eine mobile App dynamisch visualisiert wird und der Unterstützung des Apotheken-Außendienstes dient. Der Pharmacy Cube verknüpft apothekenspezifische Merkmale mit Informationen über die regionale Lage, die Soziodemographie und Ergebnisse vorhergehender Analysen in der eigens dafür entwickelten 3D-Klassifikation. Aber auch geocodierte Maps und Forecasting-Modelle zählen zu den Neuerungen.

"Wir ziehen ein sehr positives Fazit der Tagung mit einer Rekordteilnehmerzahl. Die Vorträge haben gezeigt, dass sich die Pharmabranche anhaltend im digitalen Wandel befindet. Unsere Produkte und Services helfen unseren Kunden, die richtigen Entscheidungen zu treffen", schließt Ursula Scheithauer.

INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin und Wien. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

Weitere Informationen: www.insight-health.de.

