INSIGHT Health-Kundentagung 2021: Digitalisierung und Innovationen für die Gesundheitsversorgung von heute und morgen

Die diesjährige Kundentagung von INSIGHT Health fand am 9. Juni 2021 live und virtuell aus Bonn statt. Der Datenspezialist im Gesundheitsmarkt zeigte in vier Foren die Bandbreite seiner Lösungsansätze auf. Zudem sprachen Gastreferenten der gematik und von BioNTech zu zwei der aktuellsten Themen in der Gesundheitsbranche: das E-Rezept und die ePA sowie die mRNA-Technologie.

In ihrer Begrüßung gingen Michael Hensoldt, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Christian Bensing, Mitglied der Geschäftsführung, auf die neuesten Entwicklungen bei INSIGHT Health ein. "Wir haben uns in den letzten Monaten inhaltlich neu aufgestellt und orientiert. Dazu gehören vor allem unsere Services im Bereich Sales Force Effectiveness, aber auch innovative Services für den Market Access auf Basis von Verordnungsinformationen und Apothekenpaneldaten oder 'Patient Journey' - ein neues Modul in unserem Patient Insights-Analysetool. Außerdem analysieren wir mit unseren Daten auch Nischenmärkte wie den für Medizinal-Cannabis - ein sehr junger und dynamischer und daher hochinteressanter Markt.", so Bensing.

Diese Themen bildeten auch die Schwerpunkte in den vier Foren mit den Experten des Lösungsanbieters: Das Unternehmen setzt Impulse zu Sales Force Effectiveness im Rx- und OTC-Bereich, indem es mithilfe einer umfassenden regionalen Datenbasis die Optimierung des Arzt- und Apotheken-Außendienstes ganzheitlich begleitet. Der Bereich Market Access bietet darüber hinaus einen 360°-Blick in das Verordnungsgeschehen des Arztes und in das Abgabeverhalten der Apotheken. Eine weitere Neuerung sind die Patient Journey-Analysen, die ein klares Bild über die häufigsten Behandlungsverläufe schaffen. Auch interessierten sich viele Teilnehmer für Marktzahlen zu medizinischem Cannabis. Dieser Markt ist erst seit vier Jahren in Deutschland existent und gekennzeichnet von steigenden Verordnungs- und Umsatzzahlen sowie einer Vielzahl von monatlichen Produktregistrierungen.

Neben den Foren sorgten auch die beiden Gastvorträge für reges Interesse. Dr. Markus Leyck Dieken, Geschäftsführer der gematik, gab spannende Einblicke in die digitale Transformation im Gesundheitswesen und brachte die Teilnehmer auf den neuesten Stand der ePA und des E-Rezepts. Nicht weniger inspirierend war das Thema von Dr. Michael Böhler, Vice President Global Commercial und General Manager bei BioNTech. Er sprach über den beeindruckenden Weg, den BioNTech von der Entwicklung des Impfstoffs gegen COVID-19 bis hin zur Zulassung und Distribution des Vakzins zurückgelegt hat.

"Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Wir konnten etliche Neuentwicklungen unserer Produkte zeigen und hierzu mit unseren Kunden ins Gespräch kommen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, wenn wir unsere Kunden und Partner wieder persönlich sehen können.", resümierte Bensing.

Moderiert wurde die Tagung mit über 300 Teilnehmern von Nadja Weber, Unternehmenskommunikation INSIGHT Health, und Christian Luley, Head of Market Access & New Business bei INSIGHT Health.

INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin und Wien. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

