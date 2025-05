RADIOZENTRALE GmbH

20 Jahre Radiozentrale - Eine starke Stimme für Radio und Audio

Berlin

Die Radiozentrale feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung am 09. Februar 2005 durch die deutschen Radiostationen: MOIRA Rundfunk GmbH, RTL Radio Deutschland GmbH, WDR Media Group GmbH, Radio NRJ GmbH, Neue Welle Bayern Rundfunk-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, NWZ Funk und Fernsehen GmbH & Co. KG sowie Regiocast GmbH & Co. KG, setzt sich die Gattungsinitiative als starke Plattform für die öffentlich-rechtlichen und privaten Sender sowie gattungsnahen Unternehmen aus der Radio- und Audioindustrie ein.

In zwei Jahrzehnten engagierter Arbeit hat die Radiozentrale das Medium Radio nachhaltig gestärkt. Mit aufmerksamkeitsstarken Kampagnen, fundierten Studien zur Nutzung und Relevanz von Radio, strategischer Markenbildung und überzeugender Branchenkommunikation hat die Radiozentrale entscheidend zur Sichtbarkeit und Positionierung von Radio und Audio beigetragen. Immer mit dem Ziel, das Vertrauen in Radio als verlässliches Informations- und Werbemedium zu stärken, das im Alltag von 52 Millionen Menschen täglich unverzichtbar ist.

Zum Jubiläum blickt die Radiozentrale auf 20 Aktionen und Meilensteine zurück, die Radio und Audio in Deutschland nachhaltig geprägt und weiterentwickelt haben:

1. "Radio. Geht ins Ohr. Bleibt im Kopf."

Jeder kennt sie: lustig, traurig, ernst, hoffnungsvoll, unterhaltsam - die Radiospots der Gattungskampagne "Radio. Geht ins Ohr. Bleibt im Kopf." sind alles außer langweilig. Mit außergewöhnlichem Storytelling und kleinen, alltäglichen Geschichten zeigen sie, wie wirkungsvoll Radiowerbung sein kann. Für ihr außergewöhnliches Storytelling wurde die Kampagne beim ADC-Wettbewerb mit mehreren Nägeln ausgezeichnet.

2. Radio Advertising Summit

Der Radio Advertising Summit ist seit Jahren der Leitkongress, wenn es um Radiowerbung und die Audiowelt geht. Er bringt Entscheider:innen, Kreative und Medienexpert:innen live vor Ort und im digitalen Raum zusammen. Der Radio Advertising Summit macht das, was Radio und Audio leisten können, sichtbar, greifbar und erlebbar. Er bleibt damit ein wichtiger Impulsgeber für die Werbe- und Medienbranche und eine Bühne für die Ideen von morgen.

3. Radio Advertising Award

Mit dem Radio Advertising Award wurden herausragende Radiowerbung und innovative Audio-Ideen ausgezeichnet und die besten Spots und Konzepte der Branche gefeiert. Der Preis setzte Maßstäbe in Sachen Kreativität, Markenführung und Wirksamkeit und wurde zu einem festen Orientierungspunkt für Agenturen, Werbetreibende und die gesamte Audiobranche.

4. Deutscher Podcast Preis

Mit dem Deutschen Podcast Preis hat die Radiozentrale gemeinsam mit führenden Akteur:innen der Audiobranche über fünf Jahre hinweg die besten Podcasts Deutschlands ausgezeichnet. Der Preis würdigte kreative Formate, starke Stimmen und besondere Leistungen im Bereich Audio und trug maßgeblich dazu bei, die Vielfalt der deutschen Podcast-Szene sichtbar zu machen.

5. Deutscher Radiopreis

Seit 2010 würdigt der Deutsche Radiopreis die Menschen, die Tag für Tag mit Kreativität, journalistischem Anspruch und Leidenschaft das Medium Radio prägen. Ob Moderation, Reportage, Musiksendung oder Comedy - ausgezeichnet werden Radiomacher:innen, die mit ihren Beiträgen Maßstäbe setzen und die Vielfalt des Hörfunks in Deutschland lebendig halten.

6. "Best of Us"

Mit "BEST OF US" hat die Radiozentrale gemeinsam mit der deutschen Radiolandschaft einen Song ins Leben gerufen, der inmitten der Corona-Pandemie ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Zuversicht und Solidarität setzt. Der Song entwickelte sich schnell zum Radiohit mit über 80 Millionen Streams, acht Wochen in den deutschen Single-Charts und einer goldenen Schallplatte. Alle Erlöse aus der Veröffentlichung wurden an "Aktion Mensch" und "Viva con Agua" gespendet.

7. Podcast "Umgehört. Der Medientalk mit Grit Leithäuser"

Der Podcast der Radiozentrale öffnet die Perspektive weit über Radio und Audio hinaus bis zur Medienwelt. In Gesprächen mit Expert:innen aus der Kreativ- und Medienbranche diskutiert Grit Leithäuser aktuelle Themen der Medien- und Marketingwelt - von Werbewirkung über Green Advertising bis hin zu Innovationen und der Ansprache junger Zielgruppen.

8. Die Whitepaper der Radiozentrale

Die Radiozentrale veröffentlicht regelmäßig Whitepaper, die sich mit aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen der Radio- und Audiobranche befassen. In enger Zusammenarbeit mit Expert:innen aus Forschung, Medien und Marketing entstehen fundierte Inhalte, die Wissen bündeln, Perspektiven eröffnen und praktische Orientierung bieten. Die Whitepaper greifen zentrale Themen von Werbewirkung über Zielgruppen bis hin zu Innovationen und Branchentrends auf.

9. "Deutschland, du bist besser als du denkst"

Mit der Kampagne "Deutschland, du bist besser als du denkst" setzt die Radiozentrale gemeinsam mit der deutschen Radiolandschaft ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Zuversicht. Über 50 private und öffentlich-rechtliche Sender strahlen in kurzen Spots eine Botschaft aus, die Mut macht, inspiriert und das Verbindende in den Fokus rückt. In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spannungen betont die Kampagne das Potenzial von Deutschland. Ein Impuls für mehr Optimismus und demokratisches Bewusstsein.

10. Radiodays Europe

Die Radiodays Europe sind der zentrale Branchentreffpunkt für alle, die die Zukunft von Radio und Audio aktiv mitgestalten wollen. Es geht aber auch um den Austausch von Erfolgsgeschichten, digitalen Innovationen und neuen Geschäftsmodellen aus der ganzen Welt. Die Mission ist es, gute Ideen zu verbreiten und voneinander zu lernen.

11. World Radio Day

Der World Radio Day wird jedes Jahr am 13. Februar gefeiert und bietet eine Plattform, um die Bedeutung von Radio in der globalen Medienlandschaft zu betonen. Die Radiozentrale nutzt diesen besonderen Tag jedes Jahr, um die Vielfalt und Relevanz von Radio zu unterstreichen. Dieses Jahr wurden mithilfe künstlicher Intelligenz 42 fiktive Radios erschaffen, die zeigen, wie vielfältig Radio in seinen Inhalten, Zielgruppen und Genres ist.

12. 100 Jahre Radio

Zum 100-jährigen Jubiläum des Radios hat die Radiozentrale eine besondere Aktion ins Leben gerufen, um die bedeutende Geschichte dieses einzigartigen Mediums zu feiern und insgesamt vier Spotmotive veröffentlicht, die die Rolle des Radios als das "Ohr zur Welt" würdigen. Diese Spots greifen ikonische Momente der Geschichte auf und zeigen, wie Radio in all diesen Zeiten ein unverzichtbarer Begleiter war.

13. "Radio hilft - gegen Gewalt im Netz"

Mit der Initiative "Radio hilft! Gegen Gewalt im Netz" setzten über 100 öffentlich-rechtliche und private Radiosender ein starkes Zeichen gegen Cybermobbing. Am 7. November 2011 widmeten sie ihr Programm einem bundesweiten Aktionstag, der von der Radiozentrale initiiert wurde. In Sondersendungen, Beiträgen und über Social Media klärten Prominente, Expert:innen und Betroffene über die Gefahren digitaler Gewalt auf und machten Mut, sich zu wehren. Für dieses besondere Engagement wurde die Aktion als "Ausgewählter Ort 2012" im Wettbewerb "365 Orte im Land der Ideen" ausgezeichnet.

14. Gemeinsame Aktion der deutschen Radiolandschaft gegen den Krieg

Auf Initiative der Radiozentrale setzten am 4. März 2022 rund 200 öffentlich-rechtliche und private Radioprogramme in Deutschland ein starkes hörbares Signal gegen den Krieg in der Ukraine. Punkt 8:45 Uhr erklang zeitgleich auf allen Sendern John Lennons 'Give Peace a Chance' als musikalischer Appell für Zusammenhalt, Menschlichkeit und Frieden in Europa.

15. "Deutschland wählt - Radio fragt nach"

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 befragte die Radiozentrale mit den deutschen Radiosendern und in Zusammenarbeit mit der dpa die Kandidat:innen der sechs aussichtsreichsten Parteien. Ziel des Interviewformats war es, den Wähler:innen kurz und prägnant die Positionen der jeweiligen Parteien zu vermitteln und anhand von Fakten eine Wahlentscheidung zu erleichtern.

16. Gattungsstudie "Vom Sound zur Markenwelt"

Die Audioeffekt-Studie "Vom Sound zur Markenwelt" zeigt, wie stark Sounddesign die Wahrnehmung einer Marke prägen kann. Anhand von drei Varianten eines identischen Werbespots für den fiktiven Schokoriegel "Macanú" wurde erforscht, wie unterschiedlich Audio auf die Hörer:innen wirkt. Die Studie zeigt eindrucksvoll, wie allein durch Sounddesign, Stimme, Musik und Dramaturgie emotionale Welten entstehen.

17. "Ich bin dein Radio! Dein Leben ist mein Programm."

Die von der Radiozentrale organisierte Programmaktion "Ich bin Dein Radio! Dein Leben ist mein Programm." war ein Dankeschön an alle Hörer:innen und wurde von 58 Radiosendern aus ganz Deutschland unterstützt. Der Spot zeigt vertraute Momente aus dem Alltag, in denen Radio stets zur Seite steht, sei es beim Wecken am Morgen, beim Spielen von Lieblingssongs oder als Begleiter in schwierigen Zeiten und unterstreicht die besondere Verbindung zwischen Radio und Menschen.

18. Nationaler Aprilscherz "Die Lila Plakette"

Mit einem Aprilscherz über die angebliche Einführung einer "Lila Plakette" für Frauenparkplätze sorgte die Radiozentrale für einen großen Ansturm auf Bürgerbüros und die Projekt-Website, zudem ist die Aktion viral gegangen. Die "Lila Plakette" wurde on air von Politiker:innen angekündigt, was der Geschichte zusätzliche Glaubwürdigkeit verlieh, ein Beweis für die kommunikative Kraft von Radio.

19. "Wetten Sie nie dagegen - Radio verkauft."

Mit dieser Kampagne hat die Radiozentrale die verkaufsfördernde Kraft von Radiowerbung in den Fokus gerückt. In fünf Spots verloren skeptische Wettende ihre Einsätze, weil Radiowerbung eben wirkt. Begleitet wurde die Aktion vom YouTube-Film "Besenfresser", in dem ein junger Mann unter dem Motto "Da fress' ich doch einen Besen" eben diesen verzehrt. Ergänzt wurde die Kampagne durch eine Informationsplattform mit Studien, Fakten und Ansprechpartner:innen. Die Kampagne überzeugte nicht nur Hörer:innen, sondern weckte auch starkes Interesse bei mittelständischen Werbekunden.

20. Kolumne "Unüberhörbar"

Die Kolumne "Unüberhörbar" erschien regelmäßig in MEEDIA und wurde von Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale, verfasst. In persönlichen Beiträgen reflektierte sie die besonderen Stärken des Radios, wie etwa Vertrauen, Nähe und Authentizität. In einer Ausgabe verglich sie das Verhältnis zum Radio mit einer langjährigen Freundschaft: eine Verbindung, die durch Verlässlichkeit und echte Beziehung geprägt ist. Die Kolumnen machen deutlich, was für ein wichtiges Medium Radio ist.

Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale zum Jubiläum: "Seit 20 Jahren setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein, die Bedeutung von Radio und Audio in all ihren Facetten sichtbar und erlebbar zu machen. Radio ist nah, vertrauenswürdig, vielfältig und vor allem relevant. Es erreicht Menschen in allen Lebenslagen und ist das Medium, das Emotionen auf direktem Weg anspricht. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Branche haben wir in den letzten Jahren viel erreicht und dennoch ist unser Engagement noch lange nicht zu Ende. Mit Tatkraft, Innovation und einer klaren Vision schauen wir auf die Herausforderungen, die vor uns liegen und sind fest entschlossen und überzeugt, weiterhin das enorme Potenzial und die Wirkkraft von Radio und Audio für die Gesellschaft und den Werbemarkt erlebbar zu machen".

Und das haben andere auch schon so gesehen:

Rea Garvey, Musiker: "Ich bin ein Radiokind, ich bin mit Radio aufgewachsen. Das ist der Traum für mich."

Tobi Krell/Checker Tobi: "Meine halbe Kindheit habe ich vor dem Radiogerät verbracht und habe darauf gewartet, dass diese lustigen Radiokomiker kommen. Und das hat mich sehr geprägt. Wirklich."

Michael Patrick Kelly, Musiker: "Was ich an Radio mag: es ist ein sehr positives Medium. Also es ist unterhaltsam, es ist informativ, und es ist sehr regional. Es ist einfach sehr nah an den Menschen. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt: das Leben ohne Musik wäre ein Irrtum - und ich würde denken, ohne Radio."

Maren Kroymann, Schauspielerin: "Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Barry, Jerry Lee Lewis. Das alles kam durchs Radio. Ich hatte keine Ahnung, wie die aussehen. Ich wusste auch nichts vom Hüftschwung vom Elvis Presley. Also wirklich bewegend, dass ich mich in den verliebt habe."

Kristina Bulle, CMO DACH von Procter & Gamble: "Audio-Formate haben Relevanz für viele Menschen. Radio ist ein wichtiger und vielleicht teilweise unterschätzter Kommunikations-Touchpoint, der es schafft, sowohl langfristige Markenkommunikation als auch kurzfristigen Abverkauf voranzutreiben. Radio begleitet sehr viele Menschen im Alltag, nicht selten über den ganzen Tag hinweg. Außerdem hören viele Menschen dem Radio, z.B. im Auto, sehr aufmerksam zu, so dass Informationen und Botschaften intensiver wahrgenommen werden."

Ein besonderer Dank gilt den 84 Mitgliedern der Radiozentrale, deren kontinuierliche Unterstützung, Zusammenarbeit und Vertrauen das Fundament für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 20 Jahre bilden: 104.6 RTL Berlin, 105.5 Spreeradio, 80s80s Radio, 89.0 RTL, 94,3 r.s.2, Antenne Niedersachsen, aprile consulting GmbH, ARD MEDIA, Audiotainment Südwest Media, Axel Springer Audio GmbH, baden.fm, Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLW Bayerische Lokalradio-Werbung, Berliner Rundfunk 91.4, bigFM, BRmedia - Vermarkter Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK und B5 aktuell, delta radio, Energy Berlin, Energy Sachsen, HAMBURG ZWEI, Hitradio RTL Sachsen, hr werbung - Vermarkter hr1, hr3, hr4, hr-info, hr YOU FM, JAM FM, Kiss FM, MDR-Werbung - Vermarkter MDR Sachsen-Anhalt, MDR Sachsen, MDR Thüringen, MDR Jump, media.net berlinbrandenburg, NDR Media - Vermarkter NDR 2, Neue Welle Rundfunk-Verwaltungsgesellschaft, NRJ Group, NWZ, rbb media - Vermarkter rbb 88.8, R.SA, Radio 21, Radio BOB! (Schleswig-Holstein), Radio Bremen Media - Vermarkter Bremen Eins und Bremen Vier, Radio Brocken, Radio Chemnitz, radio.de, Radio Dresden, Radio Eins Coburg, Radio Erzgebirge, Radio Euroherz Hof, radio ffn, Radio Galaxy Coburg, Radio Galaxy Hof, Radio Hamburg, Radio Kombi Baden-Württemberg, Radio Lausitz, Radio Leipzig, Radio NRW, Radio Paradiso, Radio Primavera, Radio PSR, Radio Regenbogen, Radio Rockland, radio SAW, Radio Schleswig-Holstein, Radio Zwickau, RMS Radio Marketing Service, Rockland Sachsen-Anhalt, RPR1., Schlager Radio, sunshine live, STAR FM MAXIMUM ROCK, SWR Media Services - Vermarkter SWR1 BW, SWR1 RP, SWR3, SWR4 BW und SWR4 RP, TOGGO Radio, REGIOCAST, RTL Radio Deutschland, UPLINK Network GmbH, WDR mediagroup, Werbefunk Saar - Vermarkter SR 1 Europawelle, SR 3 Saarlandwelle, Radio Salü, Classic Rock und Unser Ding.

Mit Freude über das Erreichte und einem Blick nach vorn bleibt die Radiozentrale auch in Zukunft eine starke Stimme für Radio und Audio in Deutschland. Alle, die diesen Weg weiter begleiten möchten, können im Newsletter regelmäßig aktuelle Einblicke, Hintergründe und Informationen zu Projekten und Entwicklungen aus der Welt von Radio und Audio erhalten.

Über die Radiozentrale

Die Gattungsinitiative Radiozentrale versteht sich als gemeinsame Plattform öffentlich-rechtlicher und privater Radiostationen sowie der gattungsnahen Unternehmen der Radioindustrie. Die Radiozentrale hat sich die Positionierung des Mediums Hörfunk sowie die umfassende Information über das (Werbe-)Medium Radio zum Ziel gesetzt. Mehr Infos: www.radiozentrale.de

