PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DieWoche": Satz, Spiel, Rücktritt - Kommentar zum Krisenmanagement des Regierenden Bürgermeisters Wegner nach der Strom-Sabotage in Berlin

Berlin (ots)

Sport hat nicht nur positive Effekte. Das musste Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Mittwochabend lernen, als aufflog, dass er am Samstag, als der durch einen Brandanschlag ausgelöste flächendeckende Stromausfall begann, seine Arbeit für eine Partie Tennis unterbrochen hatte.

Der Landesvater übt seine Rückhand, während Zehntausende frieren? Ein besseres Wahlkampfgeschenk für die Abgeordnetenhauswahl hätte Wegner der Opposition kaum machen können. Dabei gibt es nüchtern betrachtet am Krisenmanagement des Senats wenig auszusetzen: Essenzielle Infrastruktur wurde zügig mit Notstrom versorgt, die Krise endete sogar früher als zunächst vorausgesagt.

Nun bestätigt sich, dass dieser ruckelarme Ablauf darin begründet liegt, dass Wegner selbst herzlich wenig damit zu tun hatte. Der Regierungschef wirkte von Anfang an überfordert. Symptomatisch seine Rechtfertigung, er sei während seines Tennis-Ausflugs erreichbar gewesen - als wenn nicht er aktiv hätte handeln müssen. Dass Wegner die Situation falsch einschätzte, wäre ein schwerer, aber verzeihbarer Fehler gewesen. Unverzeihlich ist dagegen, dass er die Öffentlichkeit anschwindelte. Auf Nachfragen antwortete er zunächst, den ganzen Tag im Homeoffice verbracht zu haben - eine schamlose Lüge.

Am Donnerstag erklärte die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, sie unterstütze Wegner weiterhin. Dass man sich zu einem solchen Schritt genötigt sieht, spricht Bände über Wegners Zukunft. Sollte er nicht selbst den Mut zum Rücktritt finden, werden ihm die Berliner am 20. September diesen Schritt abnehmen.

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Alle Storys Alle
  • 08.01.2026 – 17:25

    "nd.DieWoche": Showdown in Aleppo - Kommentar zu den Angriffen auf Kurden in Nordsyrien

    Berlin (ots) - Die syrische Übergangsregierung sucht offenbar die endgültige Abrechnung mit den Kurden in Nordsyrien. Seit Dienstag greifen Soldaten und verbündete Milizen mit schweren Waffen die vor allem von Kurden bewohnten Stadtteile Scheikh Maqsud und Aschrafijeh in Aleppo an; laut UN-Angaben sollen schon 30.000 Bewohner aus ihren Häusern vertrieben worden ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 18:16

    "nd.DerTag": EU baut Migrationskontrolle in Libyen mit zweiter Leitstelle massiv aus

    Berlin (ots) - Die Europäische Union erweitert ihr umstrittenes System zur zwangsweisen Rückführung von Bootsflüchtlingen nach Libyen erheblich. Nach der seit 2017 bestehenden Seenotrettungs-Leitstelle in Tripolis soll nun auch im ostlibyschen Benghazi ein maritimes Koordinierungszentrum (MRCC) eingerichtet werden. Dies geht aus Recherchen der Tageszeitung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren