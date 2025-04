"nd.DerTag": Unfrohe Ostern - Kommentar zum Stocken der Verhandlungen im Ukraine-Krieg

Berlin (ots) - Erinnert sich noch jemand an den Song "Bonzo Goes to Bitburg" der US-amerikanischen Punk-Band Ramones? Ein Protest gegen den Besuch von Ronald Reagan auf einem Soldatenfriedhof in Rheinland-Pfalz. Der damalige US-Präsident war von Helmut Kohl zur Ehrung dort bestatteter Weltkriegsgefallener ...

mehr