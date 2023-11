nd.DerTag / nd.DieWoche

Gesine Lötzsch in "nd.DieWoche": Zu wenig Bereitschaft in der Linken für Analyse eigener Fehler

Berlin (ots)

Die Linke-Politikerin Gesine Lötzsch sieht in ihrer Partei einen mangelnden Willen zur Beschäftigung mit eigenen Versäumnissen. Es sei falsch, für schlechte Wahlergebnisse und das Dauertief der Linken in Umfragen allein Sahra Wagenknecht verantwortlich zu machen, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "nd" (Wochenendausgabe "nd.DieWoche"). Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete waren am 23. Oktober aus der Linken ausgetreten, was diese jetzt den Fraktionsstatus kostet.

"Schon zu DDR-Zeiten hieß es immer: keine Fehlerdiskussion, wir schauen nach vorn", so Lötzsch. "Aber die Ergebnisse sind ja davon nicht besser geworden. Und ich finde, wir müssen schon zurückschauen: Bis zu welchem Punkt hätte man die Spaltung verhindern können und wie?" Die Schwächung der Partei sowohl in den Umfragen als auch in ihrer Präsenz im Bundestag sei "politisch dramatisch", so die Abgeordnete. Ob und bis wann die Linke im Bundestag als Gruppe agieren könne, hänge vom guten Willen der anderen Fraktionen ab. Diese, so Lötzsch, würden der Linken "nichts schenken".

Die Abgeordnete betonte: "Wer sagt: Lieber eine Gruppe, die zusammenhält als eine zerstrittene Fraktion, hat den Ernst der Lage nicht erkannt. Es ist dramatisch, vor allen Dingen dramatisch für unsere Wählerinnen und Wähler. Und nebenbei ist es auch für mich persönlich ein schwerer Schlag. Fraktionslos habe ich meine ersten Erfahrungen im Bundestag gesammelt, und nachdem man so lange gekämpft hat, steht man wieder am Anfang, ebenfalls fraktionslos."

Lötzsch war 2002 erstmals per Direktmandat in den Bundestag eingezogen. Ihre damalige Partei, die PDS, hatte aber mit einem Ergebnis von nur vier Prozent den Wiedereinzug in den Bundestag verfehlt, sodass Lötzsch bis zur vorgezogenen Neuwahl 2005 ihre Partei zusammen mit Petra Pau allein im Parlament vertrat. Seither hat sie das Direktmandat in ihrem Berliner Wahlkreis fünf weitere Male gewonnen.

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell