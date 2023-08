"nd.DerTag": Multilateral für Entwicklung - Kommentar zum Vorschlag des brasilianischen Präsidenten für einen Ausbau des Schwellenländerbündnisses Brics

Berlin (ots) - Lichtenau, Marklkofen, Beckum: Alle drei sind relativ unbekannte westdeutsche Städte, in denen rassistische Täter*innen Brände in Unterkünften von Geflüchteten gelegt haben; insgesamt verzeichnete die Polizei 80 rechts motivierte Angriffe allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, was das bedeutet: ...

