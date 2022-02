nd.DerTag / nd.DieWoche

Grüne EU-Abgeordnete: Macron setzt Glaubwürdigkeit der EU durch Taxonomie-Pläne aufs Spiel

Berlin (ots)

Die deutsch-französische Europaabgeordnete Anna Deparnay-Grunenberg hat die Pläne der Europäischen Union, Atomkraft und Gas als nachhaltige Energieträger einzustufen, als "besorgniserregend" kritisiert. "Damit verpasst die EU wahrscheinlich die Chance, die Energiewende in Richtung 100 Prozent Erneuerbare zeitnah umzusetzen", schreibt die Politikerin von Bündnis'90/Die Grünen in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "nd.Der Tag" (Dienstagausgabe). Für sie wird der Plan vor allen von dem französischen Präsident Emmanuel Macron vorangetrieben. Unterstützt von der "starken französischen Pro-Atom-Lobby", sehe Macron in der EU-Taxonomie eine Chance, "die negative Bilanz der Atomenergie in Frankreich aufzuwerten". " Inmitten der Klimakrise präsentiert er seinen europäischen Partnerländern die Atomkraft als Scheinlösung für den Klimaschutz", so Deparnay-Grunenberg weiter. Frankreichs Präsident stelle sich stets als "Vorzeige-Europäer" dar. "Nun setzt er mit seinem Wahn nach nachhaltiger Atomkraft nicht nur sein Image, sondern auch die Glaubwürdigkeit der EU aufs Spiel."

