"nd.DerTag": Herbeigeredete Empfehlung - Kommentar über den Vorstoß der Politik, entgegen der Stiko-Empfehlung allen 12- bis 17-Jährigen eine Corona-Impfung anzubieten

Berlins Stadtoberhaupt Michael Müller, ein gelernter Bürokaufmann, gehört offenbar zu den Millionen Hobbyvirologen, die Deutschland inzwischen bevölkern. "Sehr sachgerecht" sei es, allen Kindern ab zwölf Jahren ein Covid-Impfangebot zu machen, meint er und ist sich darin mit vielen Länderkollegen einig.

Eltern und Kindern einen solchen Stups geben darf die Politik natürlich. Doch dass sie sich damit gegen den Rat der Ständigen Impfkommission (Stiko) stellt, ist ungewöhnlich. Und es ist sogar ein einmaliger Vorgang, dass immer mehr Politiker die Experten zur Änderung ihrer Empfehlung drängen, nur die Kleinen mit Vorerkrankungen zu impfen, da für andere der Nutzen mögliche Risiken der neuartigen RNA-Vakzine kaum überwiegt. Wenn es in einigen Monaten Langzeiterfahrungen damit gibt und klassische Impfstoffe auch gegen Covid-19 zugelassen sind, wird die Stiko ihre Empfehlung ändern. Sollte die international renommierte Kommission das unter Druck vorher tun, würde sie ihren Ruf schädigen. Was wären ihre Empfehlungen künftig noch wert? Letztlich erweisen die Politiker mit dieser Debatte der Impfbereitschaft einen Bärendienst.

Der Vorgang zeigt vor allem, wie groß die Nervosität zum Schulstart ist. Viel Zeit wurde vergeudet, alle Einrichtungen vorzubereiten. Da man in der voreiligen Erwartung, dass Corona vorbei ist, zudem das Reisegeschehen vor den Ferien sowie andere Maßnahmen zu stark gelockert hat und jetzt mit steigenden Inzidenzen konfrontiert ist, drohen womöglich bald wieder Schulschließungen. Und das vor den Wahlen! Daher braucht es Sündenböcke: Eltern, die ihre Kinder erst mal nicht impfen lassen wollen, und die Stiko, die ihnen dafür eine fachliche Begründung gibt. In so einer Situation erklärt dann schon mal der Bürokaufmann dem Virologen, wie Virologie geht.

