SPD-Europaabgeordnete Noichl: EU-Agrarpolitik braucht neues Konzept

Die Europaabgeordnete Maria Noichl (SPD) fordert anlässlich der Verhandlungen über den nächsten EU-Haushalt einen neuen Vorschlag der EU-Kommission zur Agrarpolitik. "Wir wissen, dass der bisherige Vorschlag schon bei der Präsentation von vorgestern war. Jetzt, mit dem Green Deal, ist er offensichtlich von vorvorgestern. Eigentlich wäre es richtig, ihn in die Tonne zu treten und einen neuen zu präsentieren", sagte sie vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagsausgabe).

Der Vorschlag des ehemaligen Landwirtschaftskommissars Phil Hogan sei schon im Ansatz schlecht gewesen, die Ziele des "Green Deal" von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würden damit erst recht nicht erreicht. Die SPD-Politikerin plädiert stattdessen für Anreize für Artenvielfalt, um dem Klimawandel zu begegnen. "Wir brauchen keine genetische Verengung, sondern genetische Vielfalt."

